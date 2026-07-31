Cuộc họp do GS.TS Đinh Vân Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, chủ trì với sự tham dự của hai sinh viên vi phạm.

Đại diện truyền thông nhà trường, ông Nguyễn Văn Long, cho biết trước khi đưa ra quyết định, Hội đồng kỷ luật đã xem xét toàn diện hồ sơ học tập, quá trình rèn luyện của hai sinh viên và cân nhắc nhiều hình thức xử lý, từ cảnh cáo, đình chỉ học tập đến buộc thôi học.

Sau khi thảo luận, Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu và thống nhất 100% áp dụng hình thức đình chỉ học tập trong thời hạn một năm, đồng thời hạ bậc hạnh kiểm đối với cả hai sinh viên này.

Tại cuộc họp, hai sinh viên bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi và cho biết đã nhận thức được những phát ngôn, thái độ thiếu chuẩn mực của mình. Hai sinh viên cũng chấp nhận quyết định kỷ luật của nhà trường.

Hai sinh viên thực tập có lời nói thiếu chuẩn mực khi quay clip tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ảnh chụp màn hình

Theo đại diện Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, sau vụ việc, nhà trường đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, đồng thời rà soát, chấn chỉnh công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp, tác phong ứng xử cho sinh viên trước và trong quá trình thực tập tại các cơ sở y tế.

Trước đó, ngày 26/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh hai sinh viên năm thứ tư ngành Y khoa của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội mặc đồng phục, ngồi tại quầy đón tiếp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và có những lời lẽ, hành vi phản cảm như chửi tục, dọa "tiêm thuốc độc" người để lại bình luận trên mạng xã hội.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã chấm dứt việc hướng dẫn thực tập đối với hai sinh viên và bàn giao về Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội để xử lý theo quy định.