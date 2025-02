Một thanh niên 20 tuổi đã bị báo cáo lên cảnh sát vì hành vi hủy đăng ký nhập học của một thí sinh đồng khóa tại trường đại học. Người này bị cáo buộc vi phạm luật về khuyến khích sử dụng mạng thông tin và truyền thông cũng như bảo vệ thông tin, trong đó quy định mức phạt tù lên đến 5 năm hoặc phạt tiền tối đa 50 triệu won (khoảng gần 888 triệu đồng) đối với hành vi sử dụng trái phép thông tin cá nhân để truy cập hệ thống.

Nạn nhân, được gọi là A, đã trúng tuyển vào Đại học Soongsil theo diện xét tuyển thông thường trong năm nay và đang chờ nhập học sau khi hoàn tất học phí. Tuy nhiên, A bất ngờ nhận được thông báo rằng việc nhập học của mình đã bị hủy. A cũng nhận được tin nhắn xác nhận "việc hoàn tiền học phí đã được xử lý" dù bản thân chưa từng yêu cầu việc này.

Sau đó, A trình báo sự việc lên nhà trường và cảnh sát. Nghi phạm B, một thanh niên 20 tuổi từng theo học cùng trung tâm luyện thi với A, được xác định là người thực hiện hành vi trên. A tiết lộ rằng ngay ngày hôm sau khi nhận được thông báo hoàn tiền học phí từ trường, anh đã nhận được tin nhắn Instagram từ B với nội dung: "Tôi đã tìm ra ID và mật khẩu của bạn, rồi chỉ nhấn vào nút hủy đăng ký. Tôi đã hối hận suốt một ngày". Dù hai người từng ngồi cạnh nhau tại trung tâm ôn thi, họ chưa có bất kỳ tương tác nào.

Một quan chức cảnh sát cho biết: "Vì B đã thừa nhận hành vi, chúng tôi đang điều tra nghi phạm nhưng không tạm giam. Chúng tôi sẽ làm rõ động cơ đằng sau việc B cố tình hủy đăng ký nhập học của A trên trang web của Đại học Soongsil".

Được biết, B đã đến Đại học Soongsil vào ngày 17/2 để giải thích vụ việc và viết bản tường trình. Sau khi xem xét nội bộ, nhà trường đã xử lý việc tái nhập học cho A vào ngày 18/2.

Những trường hợp tương tự từng xảy ra. Năm 2015, một sinh viên có tên C đã trúng tuyển vào Đại học Hàn Quốc nhưng vô tình đăng tải thư báo nhập học của mình lên mạng xã hội, trong đó có thông tin cá nhân như ngày sinh, số báo danh và số điện thoại.

Sau một tháng điều tra, cảnh sát đã xác định D là nghi phạm. D cũng đăng ký vào trường nhưng không đỗ và đã lợi dụng thông tin cá nhân của C để truy cập vào hệ thống rồi tự ý hủy việc nhập học của C. D thậm chí còn lừa nhân viên tuyển sinh của trường qua điện thoại, giả vờ quên ID và mật khẩu để yêu cầu cấp lại. Cuối cùng, Đại học Hàn Quốc đã xử lý nhập học lại cho C.

Luật sư Moon Yu-jin, cựu thẩm phán tại Hàn Quốc, nhận định: "Nếu một người tự ý hủy nhập học của người khác, họ có thể phải đối mặt với cáo buộc bổ sung về hành vi cản trở hoạt động kinh doanh, với mức phạt lên đến 5 năm tù hoặc 15 triệu won". Luật sư cũng nhấn mạnh việc nhập học lại cho nạn nhân không có nghĩa là kẻ phạm tội sẽ tránh khỏi trách nhiệm pháp lý.