Công cụ mang tên ResearchQuest.ai được sáng tạo bởi Akash Bonagiri, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính, và Gerard Anderias, sinh viên đại học cùng chuyên ngành.

Hai người được ghép cặp thông qua chương trình E-SEARCH của Trường Kỹ thuật UC Davis, nơi kết nối sinh viên đại học và sau đại học để cùng thực hiện các dự án nghiên cứu.

Gerard Anderias (bên trái) và Akash Bonagiri. Ảnh: UC Davis

Từ khó khăn nghiên cứu đến ý tưởng đột phá

Trước khi bắt đầu bất kỳ dự án nào, cả hai đều phải đối mặt với một rào cản quen thuộc: quá trình tổng hợp tài liệu - tức rà soát tất cả các công trình nghiên cứu có liên quan đến chủ đề, dù chỉ ở mức gián tiếp. Đây là một công việc tốn hàng tháng trời, gần như không có lối tắt.

“Thông thường, tôi phải mất từ vài tháng đến cả năm chỉ để thu thập và đọc hết những bài báo có liên quan, nhằm hiểu rõ tình hình nghiên cứu trong lĩnh vực của mình,” Bonagiri chia sẻ.

Nhận ra nỗi khổ chung của giới nghiên cứu, Bonagiri và Anderias quyết định biến chính vấn đề này thành đề tài nghiên cứu - và từ đó ResearchQuest.ai ra đời.

“Trợ lý nghiên cứu” tự động

ResearchQuest.ai là một tác nhân AI tự động toàn diện (end-to-end AI agent), có thể tự thực hiện toàn bộ quy trình tìm kiếm, chọn lọc, tóm tắt và so sánh tài liệu học thuật mà không cần nhiều thao tác từ con người.

Cụ thể, công cụ này:

Tự động thu thập các bài báo học thuật liên quan đến truy vấn của người dùng.

Xác định và trích xuất các đoạn nội dung quan trọng nhất liên quan đến chủ đề.

Tạo bản tóm tắt ngắn gọn giúp người dùng nhanh chóng nắm được nội dung chính.

Tổng hợp bảng so sánh giữa các bài nghiên cứu, giúp người dùng có “cái nhìn toàn cảnh” để xác định tài liệu nào phù hợp nhất với hướng nghiên cứu của mình.

Không chỉ vậy, ResearchQuest.ai còn cho phép người dùng “trò chuyện” với các bài báo thông qua tính năng chat AI. “Ví dụ, nếu tôi muốn biết tóm tắt của phần abstract trong một bài báo, ResearchQuest.ai sẽ đọc phần đó, phân tích ngữ cảnh và cung cấp câu trả lời trực tiếp cho tôi,” Anderias giải thích.

Đặc biệt, công cụ còn trích dẫn nguồn gốc dữ liệu rõ ràng cho từng câu trả lời - một tính năng mà nhóm phát triển bổ sung để giảm thiểu lỗi “ảo giác” (hallucination) trong AI.

Từ lý thuyết đến công cụ thực tế

Hiện Bonagiri và Anderias đang hoàn thiện phiên bản web chính thức của ResearchQuest.ai, dự kiến ra mắt trong tháng 10/2025. Người dùng có thể đăng ký tài khoản miễn phí để lưu lại tiến độ và quay lại công việc bất cứ lúc nào.

Ở giai đoạn đầu, ResearchQuest.ai chỉ thu thập dữ liệu từ nền tảng OpenReview, nhưng nhóm nghiên cứu đang mở rộng sang Google Scholar và các trang lưu trữ học thuật khác, giúp mở rộng đáng kể kho dữ liệu.

Họ cũng đang tích hợp tính năng trích xuất và quản lý trích dẫn (citation), cho phép xuất tài liệu tham khảo dễ dàng. Trước khi công bố rộng rãi, nhóm cần triển khai hệ thống lên máy chủ và thiết lập chiến lược quản lý lưu lượng truy cập.

Bonagiri cho biết chính anh đã sử dụng ResearchQuest.ai cho luận án tiến sĩ của mình để cập nhật các công trình mới nhất trong lĩnh vực AI và học máy (Machine Learning). Anh tin rằng công cụ này có thể thay đổi hoàn toàn cách các nhà nghiên cứu làm việc. “Toàn bộ quy trình tổng hợp tài liệu có thể trở nên dễ dàng như một cuộc dạo chơi với ResearchQuest.ai,” Bonagiri nói.

“Nếu bạn muốn nhanh chóng bắt kịp lĩnh vực của mình và dành thời gian cho phần thú vị nhất - là triển khai và sáng tạo - thì đây chính là công cụ bạn cần.”

Cả hai nhà sáng tạo trẻ đều háo hức đưa ResearchQuest.ai vào tay sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu trên toàn thế giới. “Phần thú vị nhất của dự án này là được tạo ra một sản phẩm thật mà mọi người có thể sử dụng,” Anderias chia sẻ. “Một bài nghiên cứu thường chỉ dừng ở mặt lý thuyết, nhưng khi bạn biến nó thành công cụ thực tế, bạn nhận được phản hồi thật từ người dùng - và đó là phần thưởng lớn nhất.”

ResearchQuest.ai không chỉ là minh chứng cho sức mạnh của AI trong nghiên cứu, mà còn thể hiện tinh thần sáng tạo và dấn thân của sinh viên đại học - những người dám biến ý tưởng thành hành động, biến khó khăn thành cơ hội, và tạo ra công cụ có ích cho cả cộng đồng khoa học.

(Nguồn: UC Davis College of Engineering)