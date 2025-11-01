Sau khi bị phát hiện gian lận trong môn nhập môn khoa học dữ liệu, hàng chục sinh viên Đại học Illinois Urbana-Champaign gửi email xin lỗi hai giảng viên phụ trách. Tuy nhiên, điều bất ngờ là những bức thư này được viết bằng trí tuệ nhân tạo (AI), chứ không phải do chính họ soạn.

Hai giảng viên - Karle Flanagan và Wade Fagen-Ulmschneider, thường được sinh viên gọi vui là “bộ đôi Khoa học Dữ liệu”, cho biết họ nhận thấy điều bất thường khi liên tiếp nhận được những email mở đầu bằng câu giống hệt:

"Dear Professor Flanagan, I want to sincerely apologize…” (Thưa Giáo sư Flanagan, em muốn chân thành xin lỗi).

“Ban đầu tôi nghĩ: Ơn trời, ít nhất họ cũng biết nhận lỗi rồi”, Giáo sư Flanagan kể. “Nhưng rồi tôi nhận được email thứ hai, thứ ba - tất cả đều 'chân thành xin lỗi’. Lúc đó tôi hiểu rằng mọi thứ… không còn chân thành nữa”.

Hai giảng viên chiếu các email giống hệt nhau lên màn hình lớn trong giờ học.

Trong buổi học ngày 17/10, hai giảng viên đã chiếu những email giống hệt này lên màn hình lớn và đọc to trước lớp. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người vừa bật cười vừa phải suy ngẫm.

Giáo sư Fagen-Ulmschneider cho biết: “Trong video, bạn có thể nghe thấy sinh viên cười. Họ bật cười vì nhận ra chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra với chính mình”.

Các giảng viên nói họ không kỷ luật sinh viên mà xem đây là dịp để dạy bài học về liêm chính học thuật, trong bối cảnh trường học ngày càng phải đối mặt với sự can thiệp của công nghệ AI vào bài tập và thi cử.

Theo New York Times, Đại học Illinois hiện chưa đưa ra bình luận liệu có xử lý các sinh viên liên quan hay không. Bộ quy tắc sinh viên của trường có đề cập đến hành vi gian lận và đạo văn, nhưng chưa có quy định cụ thể về việc sử dụng AI.

Môn học này có khoảng 1.200 sinh viên, chủ yếu là năm nhất, chia làm hai lớp học vào thứ Hai, Tư và Sáu. Việc điểm danh và tham gia chiếm 4% tổng điểm cuối kỳ.

Sinh viên tại khuôn viên Đại học Illinois Urbana-Champaign.

Để theo dõi mức độ tham gia của sinh viên, hai giảng viên đã phát triển một ứng dụng tên là Data Science Clicker - sinh viên đăng nhập qua điện thoại hoặc máy tính và trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong khoảng 90 giây khi được hiển thị mã QR.

Tuy nhiên, vào đầu tháng 10, họ phát hiện nhiều sinh viên dù vắng mặt vẫn trả lời được câu hỏi, khiến họ phải kiểm tra lịch sử truy cập, địa chỉ IP và nhật ký máy chủ.

“Khi kiểm tra, chúng tôi nhận ra một số sinh viên thậm chí đi Chicago vào thứ Sáu nhưng vẫn ‘có mặt’ trong lớp”, ông Fagen-Ulmschneider, 40 tuổi, giảng viên tại Trường Khoa học Máy tính và Dữ liệu Siebel, cho biết.

Sau khi xác minh, hai thầy cô gửi email cảnh báo đến hơn 100 sinh viên. “Chúng tôi rất coi trọng tính trung thực học thuật, nên muốn nhắc nhở họ trước”, cô Flanagan, 36 tuổi, giảng viên Khoa Thống kê, nói.

Một sinh viên từng học môn này, Alex Von Holten, 20 tuổi, cho biết anh không ngạc nhiên khi biết có người “ngủ gật” qua lớp học. “Đây là lớp cơ bản, lại học theo hình thức giảng đường lớn, nên nhiều người dễ lơ là. Thực ra rất khó để không được điểm A”, anh nói.

Cựu sinh viên Vinayak Bagdi, 21 tuổi, người từng học lớp này năm nhất, cho rằng hành động của một số sinh viên thật đáng tiếc. “Bạn không đến lớp, rồi đến cả email xin lỗi cũng để AI viết hộ - thì còn gì để nói? Trong tất cả các môn ở trường, sao lại bỏ qua đúng môn này, khi thầy cô thực sự muốn giúp bạn hiểu vấn đề?”, anh bày tỏ.