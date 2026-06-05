Chia sẻ bên lề lễ tổng kết “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2025-2026 tại Đại học Bách khoa Hà Nội ngày 5/6, bà Mai Linh Giang, Giám đốc Trung tâm phát triển nguồn nhân lực, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), cho biết doanh nghiệp nhiều năm nay luôn đồng hành cùng các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo tại các trường đại học.

Theo bà Giang, đây không chỉ là cơ hội để tiếp cận sớm những sinh viên có năng lực nổi bật mà còn giúp doanh nghiệp tìm kiếm các ý tưởng, giải pháp mới phục vụ quá trình chuyển đổi số và giải quyết các bài toán thực tiễn trong sản xuất, kinh doanh.

“Những thành tích nghiên cứu khoa học phần nào phản ánh năng lực chuyên môn, tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề của sinh viên. Đây là một trong những yếu tố được chúng tôi xem xét trong quá trình tuyển dụng”, bà Giang chia sẻ.

Đại diện VNPT cho biết, trong trường hợp nhiều ứng viên cùng nộp hồ sơ vào một vị trí, những sinh viên từng tham gia nghiên cứu khoa học và đạt thành tích thường được ưu tiên hàng đầu.

“Ngay từ vòng sàng lọc hồ sơ, chúng tôi yêu cầu ứng viên cung cấp lịch sử học tập, kinh nghiệm làm việc và các thành tích liên quan. Những hồ sơ có giải thưởng nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo luôn được xếp vào nhóm ưu tiên”, bà Giang chia sẻ.

Cũng theo bà, mỗi năm VNPT tiếp nhận nhiều ý tưởng mới của sinh viên trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, điện tử viễn thông... Nhiều ý tưởng sau đó được nghiên cứu, hoàn thiện và đưa vào ứng dụng tại doanh nghiệp.

Sinh viên làm nghiên cứu khoa học được doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng. Ảnh: HUST

Tương tự, bà Vũ Thị Mai, Trưởng ban Tổ chức nhân lực Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel, cho biết đơn vị này cũng luôn ưu tiên các ứng viên từng tham gia hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo tại trường.

“Nhờ hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh viên có cơ hội phát triển năng lực nghiên cứu chuyên sâu, biến những kiến thức được học trong nhà trường thành các sản phẩm cụ thể, thậm chí có thể phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp”, bà Mai nói.

Từ thực tế tuyển dụng, đại diện Viettel nhận thấy những sinh viên từng tham gia nghiên cứu khoa học hoặc đổi mới sáng tạo thường có năng lực làm việc nổi bật hơn.

“Các bạn không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn mà còn có khả năng nghiên cứu sâu, chủ động tìm tòi, sáng tạo. Khi tham gia công việc, các bạn thường nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ, chủ động trong các dự án và làm việc nhóm hiệu quả”, bà Mai nhận xét.

Theo bà, đây chính là những kỹ năng mà doanh nghiệp đang rất cần trong bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh công nghệ ngày càng mạnh mẽ. Vì vậy, nhóm sinh viên này luôn được ưu tiên trong quá trình tuyển dụng.

PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST

Tại lễ tổng kết, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết năm vừa qua, hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của sinh viên nhà trường tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Toàn đại học có hơn 700 đề tài nghiên cứu khoa học với sự tham gia của trên 2.200 sinh viên, trong đó có 138 công trình nghiên cứu đã được công bố khoa học. Nhiều ý tưởng nghiên cứu của sinh viên đã từng bước vượt ra khỏi phạm vi phòng thí nghiệm để tiếp cận doanh nghiệp, thị trường và các nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Ông cũng cho rằng, điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở những con số mà còn ở sự thay đổi trong tư duy học tập của sinh viên.

“Sinh viên giờ đây không chỉ học để tiếp nhận kiến thức. Các em đã sự chuyển biến rõ nét trong tư duy học tập: học tập gắn với nghiên cứu, nghiên cứu gắn với sáng tạo và sáng tạo hướng tới các giá trị thực tiễn”, ông nhấn mạnh.