Thực trạng lao động ngành CNTT tại Việt Nam

Với tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và định hướng phát triển kinh tế số của Chính phủ, thị trường lao động ngành công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, tạo nên “cơn khát” nhân lực kéo dài.

Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ, cả nước hiện có khoảng 74.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT với hơn 1,2 triệu lao động. Để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, ước tính đến năm 2030, Việt Nam cần có 3 triệu nhân sự làm việc trong lĩnh vực này.

Báo cáo thị trường IT Việt Nam cũng cho biết, đến năm 2025, ngành CNTT tại Việt Nam dự kiến cần khoảng 700.000 nhân sự mới. Tuy nhiên hiện tại, các cơ sở đào tạo trong nước chỉ đáp ứng khoảng 500.000 người.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, CNTT có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống. Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT có thể làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế hoặc làm việc tự do với nhiều vai trò khác nhau như lập trình viên, kỹ sư phần mềm, chuyên viên kiểm thử, phân tích hệ thống, chuyên gia quản trị mạng hay kinh doanh công nghệ.

Ngoài cơ hội việc làm rộng, CNTT cũng là một trong những ngành có mức thu nhập cao. Theo Báo cáo thị trường việc làm 2025 của JobOKO, trong năm 2024, CNTT tiếp tục nằm trong nhóm ngành dẫn đầu về mức lương tại Việt Nam.

Sinh viên ngành CNTT cần chuẩn bị những gì

Ngành CNTT không chỉ yêu cầu năng lực học thuật, mà còn đòi hỏi khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn để giải quyết các vấn đề trong doanh nghiệp. Sinh viên cần chủ động trang bị những kỹ năng cần thiết để trở thành ứng viên nổi bật trong mắt nhà tuyển dụng.

Kỹ năng chuyên môn

Nền tảng chuyên môn vững chắc là yếu tố cốt lõi quyết định năng lực nghề nghiệp. Khi hiểu rõ gốc rễ của công nghệ và nắm được các nguyên lý, bạn có thể vận dụng sáng tạo trong công việc, đồng thời thích ứng với sự thay đổi của công cụ và xu hướng.

Các kiến thức cơ bản như lập trình, mạng máy tính, hệ thống thông tin và phát triển phần mềm là nền tảng để sinh viên học sâu hơn ở các lĩnh vực chuyên ngành như Trí tuệ nhân tạo (AI), Công nghệ đám mây và An toàn thông tin. Nếu bạn băn khoăn nên học chuyên ngành nào của công nghệ thông tin, hãy cân nhắc dựa trên sở thích của bản thân và xu hướng của thị trường lao động.

Các kỹ năng mềm

Chân dung nhân sự ngành CNTT được các nhà tuyển dụng săn đón hiện nay là những người không chỉ giỏi kỹ thuật mà còn có khả năng mềm như làm việc nhóm, giao tiếp, tư duy phản biện và quản lý dự án. Trên thực tế, không ít sinh viên vẫn xem nhẹ việc rèn luyện các kỹ năng này, trong khi đây lại là yếu tố quan trọng để phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp.

Thành thạo tiếng Anh

Phần lớn tài liệu, phần mềm và công cụ chuyên ngành CNTT đều sử dụng tiếng Anh. Do đó, năng lực đọc hiểu và giao tiếp bằng tiếng Anh là yêu cầu gần như bắt buộc. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp CNTT hiện nay là công ty đa quốc gia hoặc có đối tác quốc tế, vì vậy sử dụng tiếng Anh thành thạo giúp bạn làm việc hiệu quả và thuận lợi hơn.

Chương trình Cử nhân CNTT của RMIT Việt Nam

Để thành công trong lĩnh vực CNTT, sinh viên cần trang bị nền tảng kiến thức kỹ thuật vững chắc cùng với các kỹ năng mềm cần thiết. Những kỹ năng này được tích hợp trong chương trình đào tạo đại học sẽ mang lại lợi thế lớn cho sinh viên sau khi ra trường. Cử nhân CNTT tại RMIT Việt Nam là một trong những chương trình đang áp dụng phương pháp này.

Chương trình được chứng nhận kiểm định ở cấp độ chuyên nghiệp bởi Hiệp hội Máy tính Australia (Australian Computer Society - ACS), một thành viên của Hiệp định Seoul. Sinh viên tốt nghiệp được công nhận để hành nghề ở phạm vi quốc tế.

Ngành CNTT tại RMIT có thời gian đào tạo kéo dài 3 năm với cấu trúc môn học linh hoạt. Sinh viên có thể chủ động thiết kế lộ trình học tập để phát triển chuyên sâu vào một chuyên ngành chính hoặc mở rộng kiến thức trong nhiều lĩnh vực liên quan: phát triển hệ thống doanh nghiệp, đổi mới kỹ thuật số, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo và học máy, khoa học dữ liệu, vv. Ngoài ra, sinh viên còn được học các kiến thức rộng hơn về kinh doanh và những kỹ năng làm việc đa ngành cần thiết như quản lý dự án và hợp tác đa văn hoá.

Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Các hoạt động như làm việc nhóm, trao đổi với giảng viên, liên hệ làm việc với doanh nghiệp đều sử dụng tiếng Anh. Do đó, sinh viên RMIT có nhiều cơ hội rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành và tiếng Anh trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cộng đồng cựu sinh viên RMIT hiện làm việc trong lĩnh vực công nghệ trên khắp thế giới, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Australia, Canada hay Hoa Kỳ và nắm giữ các vị trí quan trọng tại các tập đoàn danh tiếng như NAB, ANZ, Intel và Bosch.

Bích Đào