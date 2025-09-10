Trong 89 ứng viên giáo sư năm nay, bà Huỳnh Thị Thanh Bình là thành viên nữ duy nhất của ngành Công nghệ thông tin. Bà sinh năm 1975, quê quán ở Tuy Phước, tỉnh Bình Định (cũ).

Năm 1997, bà Bình tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học máy tính tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau đó, bà tiếp tục học thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính thuộc ngành Công nghệ thông tin cũng tại ngôi trường này. Năm 2015, bà được công nhận chức danh phó giáo sư ngành Công nghệ thông tin.

Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin của cả nước năm 2025. Ảnh: HUST

Bà Bình trở thành giảng viên tại khoa Công nghệ thông tin (sau là Viện công nghệ Thông tin và Truyền thông), Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 1998.

Từ năm 2021 đến nay, bà là giảng viên, trưởng nhóm nghiên cứu Tính toán thông minh và Tối ưu, đồng thời là Phó Hiệu trưởng tại Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hướng nghiên cứu của bà liên quan đến các phương pháp tối ưu gần đúng và ứng dụng; Tiến hóa đa nhiệm; Tính toán tiến hóa và học sâu hiện đại ứng dụng cho bài toán tối ưu tổ hợp.

Đến nay, PGS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình đã hoàn thành 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, công bố 88 bài báo khoa học, trong đó có 49 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế uy tín. Bà cũng đã có 3 cuốn sách được xuất bản. Ngoài ra, bà tham gia phản biện ở nhiều tạp chí, hội thảo đầu ngành.

Bà từng nhận được nhiều giải thưởng trong cuộc thi ở các hội thảo đầu ngành thuộc lĩnh vực Tính toán tiến hóa. Theo Google Scholar, PGS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình có chỉ số H-index là 25, chỉ số trích dẫn là 2.590.

Trong gần 27 năm công tác, dù trên cương vị nào, PGS.TS Huỳnh Thị Thanh Bình luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bà từng 11 lần nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 2 lần nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ GD-ĐT, 3 lần nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT. Bà cũng là giảng viên tiêu biểu, cán bộ có công trình khoa học có ảnh hưởng, nhiều lần nhận khen thưởng của Đảng uỷ ĐH Bách khoa Hà Nội, Đảng uỷ khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội…