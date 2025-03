Một tài khoản Instagram tên Ashton Herndon đã thực hiện cuộc khảo sát thú vị quanh khuôn viên trường Harvard, hỏi sinh viên về những điều "ngông cuồng" nhất họ từng chứng kiến từ những bạn học giàu có làm.

Trường Harvard và những sinh viên siêu giàu

Harvard là một trong những trường đại học danh giá nhất thế giới, và việc trúng tuyển vào đây không phải điều dễ dàng. Với tỷ lệ được chấp nhận chưa đến 4%, chỉ một số ít sinh viên có thể bước qua cánh cửa này. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng một lượng lớn sinh viên tại Harvard xuất thân từ các gia đình giàu có, nhờ khả năng chi trả của phụ huynh cho các trường tư thục hàng đầu và các hoạt động ngoại khóa đắt đỏ, hồ sơ của họ nổi bật hơn.

Dù lý do là gì, việc Harvard có nhiều sinh viên giàu không còn là bí mật. Và giờ đây, những câu chuyện về cách họ tiêu tiền đã được bạn bè cùng lớp bật mí qua video đang lan truyền trên mạng xã hội, theo Hindustan Times.

Một sinh viên kể rằng, khi được hỏi thường bay hãng nào, có người bạn cùng lớp đã trả lời đơn giản: "Hãng của bố tớ”.

Một sinh viên khác chia sẻ từng thấy bạn mình đăng ảnh tự chụp trên máy bay riêng chỉ vài giờ trước khi xuất hiện trong lớp học.

Đại học Harvard (Mỹ). Ảnh: Harvard University

Một người khác cho biết, có những sinh viên thường xuyên bay đến châu Âu vào cuối tuần. “Vé máy bay thì… không rẻ chút nào”, họ nói, đồng thời tiết lộ: “Một vài người tôi gặp còn có họ giống tên các tòa nhà trong trường”. Điều này ám chỉ các gia đình giàu có đã quyên góp hoặc xây dựng các công trình tại Harvard, qua đó giúp con cháu dễ được ưu tiên xét tuyển.

Câu chuyện kể về một sinh viên đeo cùng lúc ba chiếc vòng tay Cartier - mỗi chiếc có giá tầm 6.000 USD (khoảng 144 triệu đồng) cũng khiến nhiều người trầm trồ.

Dù Harvard luôn được coi là biểu tượng của học thuật đỉnh cao, những câu chuyện này đã làm nổi bật khoảng cách giàu nghèo rõ rệt giữa các sinh viên, khiến không ít người ngỡ ngàng về sự khác biệt trong lối sống của họ.

Nghi vấn Đại học Harvard có "cửa sau" cho con nhà siêu giàu?

Đại học Harvard từ lâu đã bị đồn đoán có một “cửa sau” dành cho con em nhà giàu với năng lực học tập không nổi bật. Cánh cửa này mang tên Z-List - nơi dành cho những sinh viên được trường chấp nhận sau khi hoàn thành một năm gap year (giai đoạn nghỉ trong khoảng thời gian chuyển từ cấp 3 lên đại học).

Theo tờ New York Post, lý do thực sự của việc yêu cầu một năm trì hoãn không nằm ở việc giúp sinh viên chuẩn bị tốt hơn, mà nhằm tránh để những hồ sơ học tập kém nổi bật ảnh hưởng đến thống kê chính thức của nhóm sinh viên năm nhất. Điều này giúp trường giữ vững vị trí cao trên các bảng xếp hạng uy tín như US News and World Report.

Brian Taylor, giám đốc công ty tuyển sinh Ivy Coach, khẳng định: “Các sinh viên thuộc Z-List thường không đáp ứng đủ điều kiện học thuật nếu chỉ dựa trên thực lực. Nhưng họ vẫn được nhận vì những lý do khác”.

Mỗi năm, khoảng 60 sinh viên nằm trong danh sách Z-List. Họ nhận thư từ trường với nội dung khéo léo rằng "việc nhập học sẽ được xem xét sau một năm nữa". Dù vậy, kết quả thực tế gần như đã được đảm bảo.

Theo nghiên cứu của giáo sư kinh tế Raj Chetty, 67% sinh viên Harvard xuất thân từ nhóm 20% giàu nhất, trong khi chỉ 4,5% đến từ nhóm thu nhập thấp nhất.

Dù vậy, không phải bất cứ gia đình giàu có nào cũng dễ dàng đưa con vào Z-List. The Boston Globe cho biết, phần lớn sinh viên trong danh sách này thường có mối liên hệ sâu sắc với trường, chẳng hạn là con của cựu sinh viên đã tài trợ nhiều cho trường. Ngoài ra, ứng viên Z-List thường thuộc các gia đình có tầm ảnh hưởng lớn...