Nhóm sinh viên Ctrl+Shift+N từ Trường Tài năng UEH.ISB giành giải quán quân trong cuộc thi

RBAC là cuộc thi phân tích dữ liệu quy mô toàn quốc do RMIT Vietnam Analytics Club tổ chức, quy tụ hàng trăm sinh viên, trong đó có các nhóm sinh viên chương trình Cử nhân Tài năng tại Trường Tài năng UEH.ISB.

Giải quyết những case thực tế

Điểm đặc biệt của RBAC là toàn bộ case đều bám sát bối cảnh doanh nghiệp, buộc thí sinh phải trải nghiệm khá trọn vẹn quy trình làm việc của một Business Analyst, từ đọc hiểu dữ liệu, phân tích, đến đề xuất giải pháp kinh doanh có tính ứng dụng.

Ngay từ vòng loại, thí sinh đã phải đối mặt với bài thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm kết hợp một mini case study, thực hiện trong 120 phút. Vòng này tập trung kiểm tra nền tảng tư duy logic, kiến thức phân tích dữ liệu và khả năng nắm bắt vấn đề kinh doanh.

Các thành viên Ctrl+Shift+N với các sinh viên chương trình Cử nhân Tài năng đã có màn trình bày xuất sắc trong vòng chung kết

Bước sang vòng 2, các đội phải thực hiện Exploratory Data Analysis (EDA) trên bộ dữ liệu vận hành của nhà máy sản xuất bàn chải Colgate-Palmolive. Nhiệm vụ càng khó hơn khi phải xác định nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tình trạng downtime và tỉ lệ lỗi cao trong quá trình sản xuất.

Ở vòng chung kết, các đội phải xây dựng mô hình phân loại để dự đoán nguy cơ hư hỏng của máy móc, đồng thời phát triển mô hình dự báo chỉ số Performance & Cost Index (PCI) cho 13 tuần tiếp theo, làm cơ sở đề xuất chiến lược tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành cho nhà máy. Các đội bước tiếp phải thuyết trình và vấn đáp trực tiếp trước ban giám khảo là những chuyên gia trong ngành.

Nhìn lại hành trình tại RMIT Business Analytics Champion Season 6, Huyền Trang - sinh viên ngành Tài chính ứng dụng tại Western Sydney University Vietnam - cho rằng càng đi sâu vào các vòng trong, cảm giác hồi hộp ban đầu dần nhường chỗ cho sự tập trung và quyết tâm, khi mỗi thử thách buộc các thành viên phải vượt qua giới hạn quen thuộc của bản thân.

Áp lực lớn nhất đến ở vòng 3 cũng là giai đoạn đòi hỏi đội thi phải xử lý cùng lúc nhiều nhiệm vụ phức tạp trong thời gian rất ngắn. Chỉ trong chưa đầy 8 ngày, nhóm phải xây dựng hai mô hình phân tích, thiết kế bộ chiến lược tài chính, vận hành và hoàn thiện slide thuyết trình cho đêm chung kết.

Nhóm sinh viên đến với cuộc thi trên nền tảng nhiều kiến thức, kỹ năng đã học được từ Trường Tài năng UEH.ISB

Từ bệ phóng Trường Tài năng UEH.ISB

Trong khi đó, Thanh Mai - sinh viên ngành Marketing, chương trình Cử nhân Tài năng, Trường Tài năng UEH.ISB - ấn tượng với vòng 2 khi riêng việc đọc đề, nghiên cứu bối cảnh sản xuất và hiểu đúng bài toán đã tiêu tốn từ một đến hai ngày. Cả đội xem đây là cơ hội để học nhanh và học sâu khi các thành viên chủ động tìm tài liệu, trao đổi với mentor, xin phản hồi từ ban tổ chức để điều chỉnh hướng tiếp cận.

Theo Thanh Mai, đây cũng chính là những kỹ năng, kinh nghiệm mà các bạn đã tích lũy được khi theo học chương trình Cử nhân tài năng tại Trường Tài năng UEH.ISB. Mỗi học phần đều cho các bạn hệ thống kiến thức và kỹ năng thực chiến để thích ứng với một thế giới và thị trường nhiều biến động.

Đại diện nhóm sinh viên Trường Tài năng UEH.ISB có những chia sẻ trong khoảnh khắc đạt giải

Tương tự, Nhã Điền - sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế, chương trình Cử nhân Tài năng, Trường Tài năng UEH.ISB - cho rằng, những gì học trong chương trình Cử nhân tài năng của Trường Tài năng UEH.ISB là điểm tựa quan trọng trong suốt hành trình này. Điển hình, môn Business Analytics tại Trường Tài năng UEH.ISB đã cung cấp kiến thức nền về phân tích và khai phá dữ liệu, đồng thời cho sinh viên cách đặt câu hỏi từ dữ liệu và kể câu chuyện bằng số liệu.

Nhờ thường xuyên thực hành với Excel, Power BI giúp cô không bị “ngợp” khi bước vào các vòng thi yêu cầu xử lý dữ liệu lớn và phân tích sâu. Kỹ năng thuyết trình và làm việc dưới áp lực được rèn luyện trong quá trình học giúp cô giữ được sự bình tĩnh khi phải trình bày và thuyết phục ban giám khảo trong thời gian giới hạn.

Trong khi đó, Huyền Trang cho rằng nền tảng về phân tích tài chính, đọc hiểu số liệu và đánh giá hiệu quả kinh doanh đã được rèn luyện trong chương trình Cử nhân Tài năng giúp cô kiểm tra và hoàn thiện các đề xuất liên quan đến chi phí, lợi nhuận và tính bền vững dài hạn. Do thường làm bài tập nhóm, thuyết trình và xử lý deadline gấp trong môi trường học thuật quốc tế, Huyền Trang quen với áp lực, giữ được sự tập trung và chủ động trong suốt hành trình cuộc thi.

Ngoài ra, Trang đánh giá các môn học tại Trường Tài năng UEH.ISB chú trọng tư duy phân tích và cách tiếp cận vấn đề có hệ thống. Nhờ được khuyến khích tự học và chủ động tìm hiểu, cô không bị động khi bước vào một sân chơi không có đáp án sẵn. Những kỹ năng như làm việc nhóm, quản lý thời gian và trình bày ý tưởng cũng giúp cô phối hợp hiệu quả hơn trong các giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc thi.

(Nguồn: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM)