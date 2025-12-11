Vừa qua, Hiệu trưởng Đại học Monash (Úc) - GS. Sharon Pickering, đã có buổi gặp mặt trực tuyến cùng tân sinh viên Trương Thị Hồng Hạnh đến từ TP.HCM. Hồng Hạnh là một trong những sinh viên đầu tiên nhận Học bổng Vice-Chancellor’s ASEAN Awards, chương trình học bổng mới nhằm hỗ trợ sinh viên Đông Nam Á học tập tại Đại học Monash. Học bổng này sẽ hỗ trợ tài chính toàn diện cho Hồng Hạnh khi theo học Chương trình Cử nhân Khoa học Dược hệ Nâng cao năm học 2026.

Trương Thị Hồng Hạnh, một trong những sinh viên đầu tiên nhận Học bổng Vice-Chancellor’s ASEAN Awards của Đại học Monash (Úc)

Hiệu trưởng Đại học Monash, Giáo sư Sharon Pickering chúc mừng tân sinh viên Trương Thị Hồng Hạnh, sinh viên Việt Nam đầu tiên nhận Học bổng ASEAN Awards: Video

Học bổng Vice-Chancellor’s ASEAN Awards, với tổng trị giá 2,5 triệu AUD ~ 43,7 tỷ VND, được triển khai nhằm hỗ trợ những sinh viên ưu tú bậc đại học trong khu vực ASEAN, giảm hoàn toàn gánh nặng chi phí học tập, bao gồm học phí, đi lại, chuyển chỗ ở, lệ phí visa và các dịch vụ khác. Học bổng có quy trình xét chọn cạnh tranh, áp dụng với các ứng viên xuất sắc đến từ 10 quốc gia thành viên ASEAN bao gồm Việt Nam, Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Thái Lan.

Học bổng Vice-Chancellor’s ASEAN Awards được Monash công bố tại Diễn đàn Doanh nghiệp Australia-ASEAN 2025 diễn ra vào tháng 8/2025

Sau khi giới thiệu Học bổng ASEAN Awards vào tháng 8/2025, Đại học Monash tiếp tục thể hiện cam kết đối với khu vực ASEAN thông qua chương trình Học bổng mới - ASEAN Pathway - trị giá 1 triệu AUD ~ 17,5 tỷ VND. Chương trình hỗ trợ các sinh viên ASEAN ưu tú trong quá trình theo học tại Monash College - đơn vị đào tạo dự bị với các chương trình như Diploma và Foundation Year, giúp sinh viên chuẩn bị và chuyển tiếp lên Đại học Monash.

Trương Thị Hồng Hạnh, đại diện đến từ Việt Nam đã vượt qua quy trình tuyển chọn gắt gao và xuất sắc giành suất học bổng toàn phần, bắt đầu hành trình học tập tại Monash vào năm 2026. Hạnh bày tỏ sự háo hức trước cơ hội học tập tại Melbourne - thành phố gắn liền với nhiều kỷ niệm của gia đình.

“Ba em từng lấy bằng Thạc sĩ Truyền thông Số tại Monash, và chị gái em cũng đang sống ở Melbourne, do đó em rất vui khi được tiếp nối truyền thống gia đình”, Hạnh chia sẻ.

Hồng Hạnh chia sẻ về lý do mình lựa chọn Đại học Monash và nộp hồ sơ đăng ký học bổng ASEAN Awards: “Đại dịch Covid-19 đã khơi dậy trong em mong muốn đóng góp cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển vắc xin trong tương lai. Em đã tìm hiểu nhiều trường đại học Úc và ngành Dược với thứ hạng rất cao của Monash đã chinh phục em. Em cảm thấy rất biết ơn vì nhờ chương trình học bổng này, em có thể tiến gần hơn đến với công việc mình mơ ước”.

Hiệu trưởng Đại học Monash cho biết, câu chuyện của Hồng Hạnh chính là lý do Monash luôn nỗ lực mang đến một nền giáo dục đẳng cấp quốc tế dễ tiếp cận hơn cho các quốc gia trong khu vực.

“Không chỉ đơn thuần là một chương trình hỗ trợ tài chính, Học bổng ASEAN được tạo ra để tìm kiếm nhân tài, nuôi dưỡng khát vọng và mở ra cơ hội cho những sinh viên có mong muốn đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội trong tương lai. Đồng thời, chương trình cũng nhằm mục đích xây dựng cộng đồng sinh viên phong phú tại Monash thông qua những góc nhìn đa dạng và nguồn năng lượng tích cực mà các sinh viên như em Hạnh mang đến”, GS. Sharon Pickering chia sẻ.

Từ khi chính thức đi vào hoạt động từ năm 1961, Đại học Monash đã chào đón nhiều sinh viên đến từ khu vực Đông Nam Á. Trường hiện có hơn 16.000 sinh viên ASEAN và gần 60.000 cựu sinh viên thuộc khu vực. Học bổng ASEAN Awards và ASEAN Pathway chính là minh chứng cho mối quan hệ gắn kết bền chặt và lâu dài của Monash với khu vực.

“Đông Nam Á là một khu vực năng động, giàu bản sắc văn hóa và nhân tài. Tại Monash, chúng tôi luôn nỗ lực trao quyền cho thế hệ lãnh đạo trẻ và những nhà sáng tạo tương lai đến từ các quốc gia ASEAN, đồng thời thúc đẩy một tương lai cởi mở và hợp tác hơn trong toàn khu vực”, Hiệu trưởng Đại học Monash chia sẻ.

Monash từ lâu đã theo đuổi chiến lược gắn kết sâu rộng với châu Á, thể hiện qua các cơ sở tại Malaysia và Indonesia, văn phòng tại Trung Quốc và Ấn Độ, cùng mạng lưới cựu sinh viên và hoạt động nghiên cứu ngày càng phát triển trong toàn khu vực ASEAN. Trường cũng luôn giữ vai trò tiên phong trong các hoạt động trao đổi học thuật, hợp tác đối tác và tuyển sinh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Bích Đào