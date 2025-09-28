Chia sẻ tại một hội thảo du học diễn ra mới đây, bà Lê Diệu Linh - Phó Giám đốc Tổ chức giáo dục Summit đã đưa ra thống kê mức chi phí trung bình cho một du học sinh khi theo học các nhóm ngành phổ biến như Kỹ sư, Kinh doanh, Khoa học máy tính, Chăm sóc sức khỏe… tại Mỹ, Canada, Australia, Anh. Theo đó, mức chi phí trung bình (cả trường công và trường tư) khoảng 1,3 tỷ đồng/năm, đã bao gồm chi phí ăn ở, sinh hoạt.

Lĩnh vực Chăm sóc sức khoẻ luôn ở mức đắt đỏ nhất vì phải đầu tư dài hạn. Xếp sau đó là nhóm ngành Kỹ sư do thường ít học bổng.

Cụ thể, ở các trường có thứ hạng tốt tại Australia, Anh hay Canada, du học sinh vẫn mất khoảng 1-1,2 tỷ đồng/năm cho toàn bộ chi phí học tập và ăn ở. Mặc dù vậy, theo bà Linh, vẫn có những trường đại học chi phí khoảng 600-700 triệu đồng/năm, song thường là trường thứ hạng không tốt.

Ở Mỹ, mức tài chính cần chuẩn bị khi đi du học đa dạng hơn do còn phụ thuộc vào khu vực và mô hình trường công hay tư. Trong đó, mức cao nhất hiện nay tại Mỹ khoảng 2,5 tỷ đồng/năm cho các trường top đầu, chẳng hạn như Đại học Harvard hay Johns Hopkins (Mỹ).

Với các trường tư “xịn”, nếu ứng viên có sự chuẩn bị tốt và xin được học bổng sẽ phải đóng khoảng 800 triệu đến 1 tỷ mỗi năm. Học sinh xuất sắc giành học bổng, một năm có thể chỉ phải 100-200 triệu đồng.

Ngoài ra, mức tài chính cần đóng góp còn phụ thuộc vào thời gian theo học. Với những ngành Kỹ sư, Tài chính, Kinh doanh, thông thường học 4 năm có thể ra trường làm việc ngay. Nhưng với những ngành như Chăm sóc sức khỏe hay Luật, sinh viên sẽ phải đi đường dài khoảng 6-8 năm.

“Do vậy, các em cần cố gắng xin học bổng tối đa trong 4 năm đầu, bởi những năm sau khi học cao học, phần hỗ trợ tài chính có thể sẽ ít đi”, bà Linh nói.

Phụ huynh cần ít nhất 1 tỷ đồng/năm mới có thể cho con đi du học. Ảnh minh họa

Nhiều phụ huynh, học sinh kỳ vọng khi du học có thể đi làm thêm để trang trải chi phí. Tuy nhiên theo bà Linh, trong bối cảnh một số quốc gia đang tạo “rào cản” trong thời gian qua, du học sinh và gia đình nên tính toán kỹ tài chính đủ trong vòng 4 năm.

“Nếu tính sẽ làm thêm để bù vào chi phí học tập sẽ rất khó định lượng được khả năng tài chính. Đặc biệt trong bối cảnh các nước đang tạo những rào cản với du học sinh, khi làm thêm không liên quan tới ngành học sẽ dễ bị liệt vào diện làm chui và bị trục xuất về nước”, bà Linh nói.

Ngoài ra, dù có học bổng, chi phí du học vẫn là gánh nặng nếu các gia đình không mạnh về kinh tế. Chẳng hạn tại Mỹ, nếu giành học bổng 100%, du học sinh vẫn phải mất khoảng vài trăm triệu đồng cho các chi phí lặt vặt khác ngoài học phí và ăn ở.

Đồng quan điểm, bà Harriet Pham, cán bộ tuyển sinh Đại học Toronto (đại học số 1 của Canada) cho hay du học sinh và gia đình cần chuẩn bị chi phí khoảng 1,5 tỷ đồng/năm, bao gồm học phí và chi phí ăn ở nếu không có học bổng.

Hiện nay, mỗi năm trường này có khoảng 5.000 suất học bổng cho sinh viên quốc tế, được xét tự động dựa trên học lực của sinh viên.

Ngoài ra mỗi năm, trường có 37 suất học bổng toàn phần (bao gồm toàn bộ chi phí từ học phí, ăn ở, sách vở trong 4 năm) cho du học sinh xuất sắc toàn diện. Tuy nhiên, học bổng này có mức cạnh tranh khốc liệt, khoảng 2.000 hồ sơ nộp mỗi năm trên toàn thế giới. Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 1-2 sinh viên giành học bổng này, đều là những đại diện duy nhất được các trường THPT đề cử.

Trong khi đó, bà Vivian Vo, cán bộ tuyển sinh Đại học California, Riverside (Mỹ) cho hay trung bình du học sinh mất khoảng 2 tỷ đồng/năm cho toàn bộ chi phí ăn ở, học tập, bảo hiểm.

“Mức học bổng hiện tại của trường tối đa khoảng hơn 550 triệu đồng/năm. Như vậy, phụ huynh vẫn cần phải đóng khoảng hơn 1,4 tỷ đồng/năm”, bà Vivian Vo nói. Đây cũng là mức học bổng cao nhất hiện nay trong 9 trường thuộc hệ thống Đại học California.