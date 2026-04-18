Theo The Indian Express, nạn nhân là Nithin Raj R.L (22 tuổi), sinh viên tại Trường Cao đẳng Nha khoa Kannur (khu vực Anjarakandy, Ấn Độ). Anh được phát hiện tử vong sau khi rơi từ một tòa nhà trong khuôn viên trường vào cuối tuần qua.

Theo cảnh sát, ngoài quá trình học tập, nam sinh từng phản ánh có trải nghiệm không thuận lợi trong môi trường học đường, liên quan đến hoàn cảnh gia đình và một số yếu tố xã hội. Những nội dung này hiện cũng nằm trong phạm vi xem xét của cơ quan điều tra.

Song song với đó, cơ quan chức năng cho biết nạn nhân đã vay 13.500 rupee (gần 4 triệu đồng) từ một ứng dụng vay tiền trực tuyến vào tháng 2. Ứng dụng này yêu cầu hoàn trả khoảng 19.000 rupee (gần 5,4 triệu đồng) trong vòng một tháng. Trước khi xảy ra vụ việc, anh đã thanh toán một phần khoản vay.

Trong ngày trước khi tử vong, Nithin được cho là đã nhận khoảng 96 cuộc gọi và tin nhắn từ các số liên quan đến ứng dụng vay tiền, với nội dung đòi nợ và gây áp lực. Cùng thời điểm, một giảng viên của trường cũng nhận 26 cuộc gọi tương tự và đã báo cáo sự việc với ban giám hiệu.

Nithin Raj R.L. đã tử vong sau khi rơi từ một tòa nhà trong khuôn viên Trường Cao đẳng Nha khoa Kannur. Ảnh: The Indian Express

Sau đó, nhà trường được cho là đã mời sinh viên lên làm việc để trao đổi về sự việc. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 10 phút sau khi rời khỏi phòng làm việc, nam sinh đã rơi từ tòa nhà. Hiện hiệu trưởng nhà trường chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vai trò của nhóm vận hành ứng dụng vay tiền nói trên. Ứng dụng này không có trên các kho ứng dụng chính thống mà được phát tán qua đường link mạng xã hội. Một số ứng dụng dạng này có khả năng truy cập danh bạ điện thoại người dùng, dẫn đến việc các cuộc gọi đe dọa được thực hiện tới người liên quan.

Nhà trường và cơ quan quản lý vào cuộc

Đại học Khoa học Sức khỏe bang Kerala, đơn vị quản lý trường, đã thành lập đoàn kiểm tra để rà soát toàn bộ sự việc và hoạt động của cơ sở đào tạo.

Lãnh đạo đại học cho biết sẽ làm rõ trách nhiệm liên quan và báo cáo kết quả lên cơ quan có thẩm quyền.

Trong khi đó, chính quyền bang Kerala kêu gọi tăng cường quản lý các ứng dụng vay tiền trực tuyến không chính thống, đặc biệt trong nhóm người trẻ và sinh viên, do tiềm ẩn nhiều rủi ro về tài chính và tâm lý.

Gia đình nạn nhân cho biết em xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn, là lao động chính trong gia đình. Một số tổ chức địa phương đã hỗ trợ tài chính ban đầu cho gia đình.

Hiện sinh viên trong trường vẫn tiếp tục có phản ứng, yêu cầu làm rõ vụ việc và trách nhiệm của các bên liên quan.