Xu hướng phát triển dòng game Classic trên thế giới

Trong bối cảnh thị trường game di động ngày càng cạnh tranh, các sản phẩm thuộc dòng Classic Games (trò chơi cổ điển, đơn giản) vẫn duy trì được dư địa tăng trưởng lớn. Đây là những tựa game sở hữu lối chơi trực quan, dễ tiếp cận nhưng có khả năng giữ chân người dùng lâu dài nhờ tính giải trí bền vững.

Nắm bắt xu hướng này, Công ty Cổ phần Skylink Studio đã tập trung nguồn lực nghiên cứu và phát hành danh mục sản phẩm đa dạng, hướng thẳng tới thị trường quốc tế. Các tựa game nổi bật của hãng như Tile Pyramid, Tile Bloom, Tiles 2D, Tile Candy, Ocean Tiles, Snake Go... đều được định hướng phát triển dựa trên việc tối ưu hóa dữ liệu, ứng dụng công nghệ và năng lực thiết kế trò chơi (game design) để đạt quy mô tăng trưởng lớn.

Bên cạnh dòng game chủ lực là Tile Match (ghép hình), doanh nghiệp này đang tiếp tục mở rộng năng lực sáng tạo sang các thể loại mới như Jigsawart và Way Escape nhằm thử nghiệm các cơ hội dài hạn.

Giải bài toán phân phối toàn cầu bằng dữ liệu

Đối với ngành công nghiệp game di động hiện nay, việc tạo ra một sản phẩm tốt mới chỉ quyết định một phần thành công. Để tiếp cận hàng triệu người chơi trên quy mô toàn cầu, các studio bắt buộc phải sở hữu năng lực phân phối, vận hành chiến dịch tìm kiếm người dùng (User Acquisition - UA) một cách có kỷ luật, cùng khả năng tái đầu tư liên tục vào các sản phẩm tiềm năng.

Nhằm tối ưu hóa năng lực phân phối quốc tế, Skylink Studio đã thiết lập quan hệ hợp tác tài trợ tăng trưởng lên tới 12 triệu USD với PvX Partners - nền tảng tài trợ dựa trên mô hình cohort hàng đầu dành cho lĩnh vực gaming và các ứng dụng tiêu dùng.

Nguồn lực tài chính này sẽ được doanh nghiệp sử dụng tập trung cho công tác mở rộng User Acquisition, tăng quy mô thương mại của các sản phẩm hiện tại và tiếp tục đầu tư phát triển danh mục trò chơi mới cho thị trường toàn cầu. Việc hợp tác với một nền tảng tài chính chuyên sâu giúp Skylink Studio chủ động hơn trong việc theo đuổi các cơ hội thị trường với một tư duy phát triển dài hạn và bền vững.

Khát vọng định vị thương hiệu game Việt Nam

Khoản tài trợ tài chính quy mô lớn này không chỉ là bệ phóng thương mại mà còn khẳng định năng lực vận hành dựa trên dữ liệu của đội ngũ kỹ sư và chuyên gia công nghệ trong nước. Mô hình kết hợp giữa năng lực sản xuất tại Việt Nam với hệ thống phân phối quốc tế đang trở thành hướng đi chiến lược giúp các doanh nghiệp công nghệ nội địa tự tin cạnh tranh sòng phẳng trên sân chơi toàn cầu.

Chia sẻ về định hướng phát triển của doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Tuấn Lợi, Founder & CEO của Skylink Studio, cho biết: “Tham vọng của chúng tôi không chỉ là tạo ra một vài game thành công. Skylink muốn xây dựng một công ty game toàn cầu từ Việt Nam, với năng lực liên tục tạo ra, phát triển và đưa những sản phẩm chất lượng đến người chơi trên khắp thế giới. Hợp tác với PvX là một bước tiến quan trọng giúp chúng tôi tăng tốc trên hành trình đó”.

Founder & CEO Skylink Studio Nguyễn Ngọc Tuấn Lợi (bên trái) và Giám đốc Sáng tạo Đặng Tuấn Vinh

Về tầm nhìn dài hạn, doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng một nền tảng phát triển và phát hành game tối ưu hóa bằng dữ liệu, hướng tới vị thế một trong những nhà phát triển và phát hành dòng game Classic hàng đầu trên thiết bị di động, đưa thêm nhiều sản phẩm công nghệ "Made in Vietnam" chinh phục người dùng quốc tế.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Skylink Studio)