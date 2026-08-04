Không chỉ xây nhà, các nhà phát triển quốc tế kiến tạo chuẩn sống

Trong ngành bất động sản, một dự án thường được nhắc đến qua vị trí, thiết kế hay số lượng tiện ích. Tuy nhiên, với nhiều nhà phát triển quốc tế, đó chỉ là phần nổi của câu chuyện.

Điều họ quan tâm trước tiên là cuộc sống sẽ diễn ra như thế nào sau khi cư dân chuyển đến. Một đứa trẻ sẽ có không gian vui chơi ở đâu, người lớn tuổi có nơi tản bộ mỗi sáng hay không, cư dân có thể gặp gỡ hàng xóm ở đâu và mất bao lâu để tiếp cận những dịch vụ thiết yếu. Những câu hỏi tưởng đời thường ấy lại trở thành nền tảng cho toàn bộ quá trình quy hoạch.

Chủ đầu tư SkyWorld khai trương văn phòng nhà mẫu dự án SkySOLIS

Triết lý này cũng lý giải vì sao nhiều dự án quốc tế không chạy theo cuộc đua "càng nhiều tiện ích càng tốt". Thay vào đó, họ chú trọng xây dựng những tiện ích có tần suất sử dụng cao, từ công viên, đường dạo bộ, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em đến không gian sinh hoạt cộng đồng. Giá trị của một tiện ích không nằm ở quy mô, mà ở việc nó có thực sự trở thành một phần trong cuộc sống của cư dân hay không.

Dự án SkySOLIS do chủ đầu tư SkyWorld phát triển thu hút sự quan tâm của người mua ở và nhà đầu tư

Ông Brian, Ng Hong Haw - Tổng Giám đốc SkyWorld Việt Nam cho biết: "Triết lý phát triển của SkyWorld tại Malaysia luôn bắt đầu từ câu hỏi: cư dân sẽ sống như thế nào sau khi nhận nhà? Từ đó, mọi quyết định về quy hoạch, cảnh quan, không gian xanh hay tiện ích đều hướng đến việc tạo ra một môi trường sống cân bằng, nơi con người có thể kết nối, phát triển và gắn bó lâu dài. Chúng tôi cũng mang tư duy đó đến Việt Nam, nhưng với sự điều chỉnh để phù hợp với văn hóa và nhu cầu của người Việt”.

Có thể nói, điều tạo nên khác biệt của các nhà phát triển quốc tế không nằm ở việc xây dựng những công trình hiện đại hơn, mà ở tư duy phát triển lấy con người làm điểm khởi đầu. Mỗi quyết định về quy hoạch, không gian hay tiện ích đều hướng đến một mục tiêu chung: giúp cư dân sống tốt hơn mỗi ngày.

Từ triết lý quốc tế đến chuẩn sống phù hợp với người Việt

Sau hơn 20 năm phát triển bất động sản tại Malaysia, nhà phát triển SkyWorld mang triết lý đó đến Việt Nam nhưng không theo cách sao chép nguyên bản.

Theo SkyWorld, một mô hình thành công ở quốc gia này chưa chắc sẽ phù hợp với một quốc gia khác. Bởi mỗi thị trường đều có những khác biệt về văn hóa, nhịp sống và kỳ vọng của người mua nhà. Vì vậy, điều quan trọng không phải là mang nguyên một "chuẩn quốc tế" vào Việt Nam, mà là điều chỉnh chuẩn mực ấy để phù hợp với cách người Việt sinh sống.

SkySOLIS tiên phong mang đến căn hộ “Healthy Home” tại phường Lái Thiêu, TP.HCM

Nếu tại Malaysia, các không gian cộng đồng được thiết kế để khuyến khích sự giao lưu giữa cư dân, thì tại Việt Nam, yếu tố kết nối nhiều thế hệ trong một gia đình cũng được đặt lên hàng đầu. Nếu không gian xanh được xem là nơi thư giãn sau giờ làm, thì đồng thời cũng phải trở thành nơi trẻ em vui chơi, người lớn tuổi tập thể dục và các gia đình có thể dành thời gian bên nhau.

Ông Brian, Ng Hong Haw - Tổng Giám đốc SkyWorld Việt Nam chia sẻ: "Một dự án chỉ thực sự thành công khi cư dân vẫn cảm thấy hài lòng sau nhiều năm sinh sống. Vì vậy, chúng tôi không chỉ xây dựng những ngôi nhà chất lượng mà còn hướng đến việc kiến tạo một môi trường sống bền vững, nơi con người có thể kết nối, phát triển và gắn bó lâu dài”.

Triết lý ấy đang được SkyWorld từng bước hiện thực hóa tại Việt Nam. Được biết, trong tháng 7 vừa qua, SkyWorld tổ chức khai trương văn phòng nhà mẫu và lễ ra quân dự án SkySOLIS đánh dấu bước khởi đầu mạnh mẽ trong hành trình phát triển tại thị trường Việt Nam.

Lễ ra quân dự án SkySOLIS đánh dấu bước tiến quan trọng trên hành trình tiếp cận thị trường

“Dự án SkySOLIS mang đến thị trường quy mô 1.101 căn hộ hiện đại. Thế nhưng, đằng sau con số 1.101 không chỉ là những khối kiến trúc, mà là 1.101 gia đình, 1.101 giấc mơ và những quyết định mang tính bước ngoặt trong cuộc đời. Với cam kết phát triển dài hạn, sứ mệnh cốt lõi của dự án không chỉ dừng lại ở việc phân phối 1.101 sản phẩm, mà là nâng tầm phong cách sống và chinh phục trọn vẹn niềm tin của 1.101 gia đình. Tầm nhìn này được hiện thực hóa thông qua chất lượng công trình vượt trội, pháp lý minh bạch và giá trị thực chứng dài lâu”, ông Brian chia sẻ thêm trong sự kiện Lễ ra quân diễn ra vào ngày 28/7.

Sau cùng, giá trị của một nhà phát triển được đo bằng những cộng đồng cư dân bền vững được tạo dựng sau mỗi dự án. Đó cũng là điểm khác biệt của nhà phát triển SkyWorld không chỉ là một dự án, mà là câu chuyện về cách một tầm nhìn quốc tế được hiện thực hóa thành chuẩn sống mới cho cộng đồng tinh hoa trong nước.

(Nguồn: Công ty TNHH SkyWorld Development - Việt Nam)