Xuân Son luôn là lựa chọn số 1 của HLV Kim Sang Sik cho vị trí tiền đạo cắm ở tuyển Việt Nam, nhưng không phải lúc nào cầu thủ này cũng có thể góp mặt hoặc chơi tốt.

Kể từ khi tiền đạo Nguyễn Xuân Son đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam, nếu không chấn thương, chân sút Thép Xanh Nam Định luôn nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kim Sang Sik. Thậm chí vai trò của Xuân Son còn đặc biệt quan trọng, khi là cầu thủ có thể "gánh team" cho đội tuyển.

BLV Quang Huy đánh giá Xuân Son vẫn đang là tiền đạo đẳng cấp nhất không chỉ với bóng đá Việt Nam, mà còn với khu vực Đông Nam Á. HLV Kim Sang Sik xây dựng lối chơi, cụ thể là các phương án tấn công, luôn xoay quanh cầu thủ 29 tuổi.

Tuy nhiên, có một thực tế là Xuân Son không còn ở thời đỉnh cao, bắt đầu xuất hiện sức ì và dễ chấn thương vì vấn đề tuổi tác. Hiện tại, anh đang điều trị chấn thương cơ đùi sau, cần ít nhất 2 tháng để hồi phục.

Xuân Son có vai trò rất quan trọng. Ảnh: S.N

Trong trường hợp xấu nhất, Xuân Son không kịp tham dự VCK Asian Cup 2027. Nhìn rộng hơn, anh cũng có thể vắng mặt ở những đợt tập trung tiếp theo của tuyển Việt Nam. Vì vậy, việc phụ thuộc vào Xuân Son sẽ khiến HLV Kim Sang Sik bị động.

Nhưng tìm ai để thay Xuân Son, hoặc cùng tiền đạo này gánh vác trọng trách ghi bàn cho tuyển Việt Nam lại không đơn giản. Đình Bắc là một trong những tiền đạo tốt nhất hiện nay, nhưng anh chỉ thực sự nguy hiểm khi đá cánh.

Một gương mặt mới vừa được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội là Williams Minh Hoàng. Ở FIFA ASEAN Cup 2026, tiền đạo CA TP.HCM ghi dấu ấn với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo. Tuy nhiên, với một cầu thủ mới 19 tuổi, anh cần thêm thời gian để trưởng thành.

Trong khi đó, các tiền đạo nội như Tiến Linh, Tuấn Hải, Gia Hưng, Việt Cường... đều không phải là lựa chọn hàng đầu ở thời điểm này. Họ có thể lên tuyển Việt Nam, nhưng để tỏa sáng hay đóng vai trò quan trọng như Xuân Son là rất khó.

Olaha Mạnh Đức có cơ hội lên tuyển Việt Nam. Ảnh: VPF

Giải pháp lúc này với HLV Kim Sang Sik có thể sẽ là một cầu thủ nhập tịch, và Olaha Mạnh Đức là cái tên mà chiến lược gia người Hàn Quốc khả năng đang cân nhắc. Cầu thủ này được biết đến nhiều qua quá trình thi đấu tại V-League trong màu áo SLNA, hiện tại thi đấu cho CA TP.HCM. Olaha có khả năng hoạt động độc lập, sức mạnh thể chất (cao 1m86) và kinh nghiệm.

Olaha có nhiều phẩm chất tương đồng với Xuân Son, cùng ở độ tuổi 29, có thể trở thành một phương án thay thế hoặc chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn. Với nhiều năm thi đấu tại V-League, đây là lợi thế của Olaha nếu HLV Kim Sang Sik cần một tiền đạo có thể hòa nhập nhanh.

Asian Cup 2027 là giải đấu rất khắc nghiệt. Nếu đủ điều kiện thi đấu cho tuyển Việt Nam, Olaha cần thể hiện tốt tại CLB, duy trì thể trạng, phong độ, sẵn sàng thích nghi với chiến thuật của HLV Kim Sang Sik để có cơ hội cạnh tranh.