Ảnh minh họa nhà máy thông minh với AI và IoT xu hướng 2025-2030 tại Việt Nam

Xu hướng 2025 - 2030 và cơ hội cho Việt Nam

Theo nhiều phân tích quốc tế, giai đoạn 2025 - 2030 sẽ là thời kỳ phát triển mạnh của xu hướng Smart Factory và Smart Security (tạm dịch: Nhà máy Thông minh & An ninh tích hợp). Trên thế giới, các nhà máy đang dịch chuyển từ tự động hóa đơn lẻ sang mô hình tổng thể, ứng dụng AI, IoT, Zero Trust Security và phân tích dữ liệu thời gian thực để nâng cao hiệu quả vận hành, đảm bảo an toàn hệ thống, đồng thời hướng đến các mục tiêu Net Zero, ESG, LEED.

Với lợi thế thu hút các tập đoàn đa quốc gia, Việt Nam có cơ hội tiếp cận và áp dụng những chuẩn mực này. Trong đó, giải pháp an ninh tích hợp (Integrated Security Solutions - ISS) đóng vai trò then chốt, kết nối các hệ thống CCTV, kiểm soát ra/vào, kiểm soát phương tiện - bãi xe, báo động đột nhập, phát thanh hướng dẫn di tản, báo cháy - chữa cháy, cảnh báo khí gas, IoT giám sát năng lượng, SCADA, giúp quản lý đồng bộ, tối ưu chi phí và gia tăng năng lực cạnh tranh.

Ví dụ thành công: Công ty Cổ phần Hệ thống An ninh Khai Phát (KPS), phối hợp với Genetec, đã triển khai giải pháp ISS tại nhà máy LEGO ở Bình Dương, giúp tối ưu hóa và nâng tầm an ninh, đạt chuẩn LEED.

Hệ thống an ninh tích hợp (ISS) trực quan trên một giao diện phần mềm

Hội nghị Smart Factory & Security Summit 2025 sẽ mang đến bức tranh toàn diện từ xu hướng toàn cầu, kinh nghiệm triển khai cho đến ứng dụng thực tiễn tại nhiều khu công nghiệp và nhà máy FDI.

Một số nội dung nổi bật gồm: Global Trends 2025 - 2030: Smart Factory & Smart Security và gợi mở cho Việt Nam; Genetec Unified Security Platform: công nghệ độc đáo quản lý tập trung trên một nền tảng các hệ thống CCTV, Access Control, Intrusion, Voice Alarm, Car Parking, Fire Safety & SCADA; CNB AI Video & IoT Solutions: ứng dụng camera AI, ITS, Thermal trong giám sát và bảo đảm an toàn sản xuất; Tọa đàm “Future-proofing Industrial Security in Vietnam” với sự tham gia của KPS, Genetec, CNB cùng đại diện ban quản lý KCN, tư vấn thiết kế, chủ đầu tư và tổng thầu.

Gợi mở hướng mới cho doanh nghiệp

Đối với FDI và chủ đầu tư, sự kiện kỳ vọng mở ra thêm góc nhìn quốc tế trong quản trị nhà máy, từ chuẩn LEED, ESG đến các giải pháp bảo mật dữ liệu, an ninh mạng và tối ưu vận hành.

Với đơn vị tư vấn thiết kế (TVTK), chương trình kỳ vọng trở thành nguồn tham khảo hữu ích, bổ sung ý tưởng và kinh nghiệm để áp dụng vào thiết kế nhà máy, KCN, dự án phức hợp theo xu hướng hiện đại.

Đối với tổng thầu cơ điện (MEP), hội nghị mong muốn trở thành cầu nối với chủ đầu tư, tư vấn, nhà cung cấp công nghệ, đồng thời cập nhật các mô hình ISS đang được triển khai tại nhiều quốc gia, từ đó nâng cao giá trị cạnh tranh khi tham gia các dự án lớn.

Song song, ban quản lý KCN, đô thị thông minh, tổ hợp giáo dục - thể thao - nhà cao tầng có thêm cơ hội tìm hiểu khả năng áp dụng giải pháp an ninh tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Trải nghiệm và kết nối

Demo booth

Một điểm nhấn của chương trình là khu vực demo giải pháp ISS, nơi khách mời có thể trực tiếp trải nghiệm công nghệ giám sát, kiểm soát và an toàn nhà máy.

Ngoài ra, các phiên networking với sự tham gia của ban quản lý KCN, chủ đầu tư, tổng thầu và chuyên gia công nghệ hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội hợp tác và gắn kết cộng đồng chuyên môn trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng - cơ điện.

Với sự đồng hành của hơn 10 thương hiệu công nghệ toàn cầu, Smart Factory & Security Summit 2025 được kỳ vọng trở thành nơi để các bên cùng chia sẻ xu hướng, cập nhật công nghệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Thông qua trao đổi cởi mở, các doanh nghiệp có thêm cơ sở tiếp cận dự án, cùng hướng tới những tiêu chí an ninh - an toàn - bền vững trong xây dựng và vận hành nhà máy hiện đại.

