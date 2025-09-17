“Đấu trường An toàn thông tin - SBC Arena 2025” là một hoạt động trọng tâm của diễn đàn an toàn thông tin chuyên sâu Security Bootcamp 2025 vừa được Hiệp hội Internet Việt Nam – VIA phối hợp cùng Cộng đồng Security Bootcamp, Sở KH&CN thành phố Huế và Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Huế - HueIDS tổ chức từ ngày 12/9 đến ngày 14/9.

Diễn ra liên tục trong 28 giờ và có sự góp mặt của 25 đội chuyên gia an toàn thông tin đến từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam, chương trình “Đấu trường An toàn thông tin - SBC Arena 2025” được thiết kế kết hợp 2 hình thức “Jeopardy CTF” (vượt qua thử thách) và “Attack – Defense” (tấn công – phòng thủ).

Kết quả chung cuộc, đội VPS đến từ Công ty cổ phần chứng khoán VPS đã giành ngôi Vô địch chương trình Đấu trường An toàn thông tin năm nay; giải Nhì và giải Ba của chương trình năm nay lần lượt thuộc về đội VCS young đến từ Công ty An ninh mạng Viettel và đội GHTK gồm các chuyên gia của Công ty Giao hàng Tiết kiệm.

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Internet Việt Nam, đơn vị chủ trì tổ chức Security Bootcamp 2025 chia sẻ tại sự kiện.

Nói về SBC Arena 2025, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký VIA chia sẻ: Với sự đầu tư lớn hơn hẳn các kỳ trước, từ hệ thống trang thiết bị, hạ tầng thi đấu, đến đề thi được chuẩn bị bài bản bởi Ban chuyên môn, chương trình “Đấu trường An toàn thông tin - SBC Arena 2025” không chỉ là nơi các đội thi thể hiện bản lĩnh và trí tuệ, mà còn là môi trường tôi luyện, tạo ra thế hệ chuyên gia mới đầy sáng tạo và thực chiến.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet ngày 17/9, đại diện Ban chuyên môn của “Đấu trường An toàn thông tin - SBC Arena 2025” cho hay: Qua chương trình năm nay, có thể thấy rằng đội ngũ nhân sự an toàn, an ninh mạng Việt Nam rất có năng lực, uy tín và giàu kinh nghiệm trong xử lý sự cố. Tuy vậy, vẫn còn một số đơn vị chưa có bề dày kinh nghiệm ứng phó sự cố, cần được thường xuyên trau dồi kiến thức, kỹ năng qua các chương trình diễn tập, tập huấn có tính thực chiến.

Bám sát theo chủ đề “Cyber Resilience – Tái sinh” của Security Bootcamp 2025, ngoài năng lực tấn công hay phân tích sự cố như các năm trước, chương trình Đấu trường an toàn thông tin lần này còn đặt kỳ vọng chuyên gia của các đội thi có kỹ năng thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống an toàn; đồng thời, yêu cầu khả năng làm việc nhóm, sự phối hợp đồng bộ giữa tất cả các bộ phận với nhau, điều vô cùng cần thiết khi triển khai dịch vụ thực tế.

Thông qua các challenge tích hợp, các nhóm học được cách phối hợp, trao đổi thông tin, và hiểu rõ vai trò từng thành viên trong quy trình cung cấp dịch vụ an toàn thông tin. Đồng thời, nhiều đội đã nhận ra rằng nắm rõ hạ tầng khách hàng là chìa khóa để xây dựng phương án red/blue hiệu quả và khả thi.

Qua các tình huống sự cố được mô phỏng gần với thực tế, SBC Arena 2025 đã cung cấp môi trường để các đội rèn luyện hàng loạt kỹ năng thiết yếu cho dịch vụ an toàn thông tin.

Đại diện Ban chuyên môn đánh giá, hoạt động Đấu trường an toàn thông tin năm nay đã cơ bản đạt được mục tiêu cốt lõi mà Ban tổ chức đề ra từ những ngày đầu thành lập, nhất là trong việc xây dựng cộng đồng và tạo ra sân chơi thực tế về ứng cứu sự cố.

Qua các tình huống sự cố được mô phỏng gần với thực tế, chương trình đã cung cấp môi trường để các đội rèn luyện hàng loạt kỹ năng thiết yếu cho dịch vụ an toàn thông tin, từ Pentest /Red-Team (khai thác, tấn công mô phỏng) đến Audit /Hardening (điểm yếu, biện pháp siết chặt), Digital Forensic (điều tra, thu thập bằng chứng), và Reverse Engineering (phân tích mã độc, lớp ứng dụng).

Những challenge, bài thi và tình huống thực tế giúp người tham gia nhìn thấy mối liên hệ trực tiếp giữa kỹ thuật tấn công và kỹ thuật phòng thủ, từ đó cải thiện quy trình ứng cứu và đề xuất giải pháp cho khách hàng. Đặc biệt, tất cả các đội thi đều đã nhận thức được vai trò của lực lượng “Blue Team” với hệ thống, thấy được tầm quan trọng của họ trong môi trường làm việc.

“Dựa trên các phản hồi của chương trình năm nay, cộng đồng Security Bootcamp đã bắt đầu đầu tư chuẩn bị kịch bản của “Đấu trường An toàn thông tin - SBC Arena 2026” theo hướng thực tế và có tính chiến đấu đồng đội cao hơn”, đại diện Ban chuyên môn của SBC Arena 2025 chia sẻ thêm.

Diễn ra song song với Đấu trường An toàn thông tin, hội thảo chuyên môn tập trung bàn thảo về xu hướng công nghệ mới, kỹ thuật tấn công hiện đại và các giải pháp phòng thủ hiệu quả. Hai hoạt động này của Security Bootcamp năm nay đã cho thấy sự trưởng thành của cộng đồng an toàn, an ninh mạng Việt Nam.

“Rất nhiều kiến thức mới và chất lượng đến từ các bài chia sẻ của diễn giả là các chuyên gia trong ngành an toàn thông tin, kết hợp với những đề thi có nhiều điểm mới trong hoạt động của SBC Arena 2025 đã giúp lực lượng nhân sự làm an toàn, an ninh mạng của các tổ chức, doanh nghiệp hiểu được rằng ngoài việc tấn công tìm các lỗ hổng thì việc cài đặt, vận hành và bảo vệ hệ thống khỏi bị tấn công cũng quan trọng không kém”, đại diện Ban tổ chức cho hay.

Phó Giám đốc Sở KH&CN thành phố Huế Nguyễn Dương Anh nhấn mạnh: Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện, việc nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và phục hồi sau sự cố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Trao đổi tại sự kiện, ông Nguyễn Dương Anh, Phó Giám đốc Sở KH&CN thành phố Huế nhấn mạnh: Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện và sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, an toàn thông tin không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà đã trở thành nền tảng bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội. Một sự cố an ninh mạng có thể gây gián đoạn hoạt động, ảnh hưởng đến uy tín và niềm tin của người dân. Do đó, việc nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và phục hồi sau sự cố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

“Security Bootcamp không chỉ là một sự kiện chuyên môn, mà còn là diễn đàn kết nối cộng đồng chuyên gia an toàn thông tin, nơi chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và giải pháp thực tiễn. Đây là cơ hội quý để các chuyên gia, cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi kiến thức, nâng cao chuyên môn, góp phần bảo đảm an toàn thông tin, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xây dựng chính quyền số hiện đại”, ông Nguyễn Dương Anh nhận xét.