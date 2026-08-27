Sáng 26/8, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức ra mắt phiên bản mới ứng dụng Smart Hải Phòng. Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan. Tại chương trình, các đại biểu được giới thiệu về những tính năng mới, cách thức cài đặt, sử dụng và trực tiếp trao đổi, giải đáp các vấn đề liên quan đến ứng dụng.

Các đại biểu tham dự chương trình

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Cao Thắng nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số, Hải Phòng xác định người dân, doanh nghiệp là trung tâm; sự thuận tiện, mức độ hài lòng và hiệu quả phục vụ là những thước đo quan trọng. Theo đó, Smart Hải Phòng được định hướng trở thành kênh tương tác số thống nhất, giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin, dịch vụ, tiện ích và kết nối với cơ quan chính quyền trên môi trường số.

Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các đơn vị rà soát, nâng cấp ứng dụng, bổ sung tiện ích, cải thiện giao diện, quy trình thao tác và trải nghiệm người dùng; đồng thời tăng khả năng kết nối, tích hợp dữ liệu và các dịch vụ số.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Cao Thắng phát biểu tại buổi ra mắt ứng dụng Smart Hải Phòng phiên bản mới

Phiên bản mới được phát triển theo ba định hướng trọng tâm. Trước hết, lấy nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp làm cơ sở phát triển, tổ chức các tính năng theo hướng trực quan, dễ tìm, dễ thao tác. Tiếp đó, từng bước hình thành nền tảng tích hợp nhiều lĩnh vực, dịch vụ thiết yếu tại một điểm truy cập, hạn chế tình trạng mỗi lĩnh vực một ứng dụng, mỗi dịch vụ một tài khoản. Ứng dụng cũng tăng cường tiếp nhận ý kiến, phản ánh và dữ liệu tương tác từ người dân, qua đó hỗ trợ cơ quan chức năng nắm bắt nhu cầu, nâng cao chất lượng phục vụ.

Điểm đáng chú ý của Smart Hải Phòng là khả năng kết nối hai chiều. Thông qua các chức năng như Phản ánh hiện trường, An ninh trật tự xã hội, Hiến kế xây dựng thành phố và Vấn đề bạn quan tâm, người dân có thể gửi thông tin, hình ảnh, phản ánh hoặc kiến nghị trực tiếp trên điện thoại; theo dõi quá trình tiếp nhận, xử lý, tra cứu kết quả và đánh giá việc giải quyết. Qua đó, người dân không chỉ sử dụng dịch vụ số mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình quản lý, xây dựng đô thị.

Kỹ thuật viên giới thiệu những tính năng của ứng dụng Smart Hải Phòng phiên bản mới

Ứng dụng còn tích hợp nhiều thông tin và tiện ích phục vụ đời sống như: thời tiết, cảnh báo thiên tai, camera giao thông, địa điểm du lịch, cơ sở lưu trú, món ngon, sản vật địa phương; tra cứu cơ quan hành chính, công an, UBND cấp xã, trường học, cơ sở y tế, nhà thuốc; thông tin lịch cắt điện, trạm xe buýt và hỗ trợ đặt vé tàu hỏa, vé máy bay.

Đến nay, Smart Hải Phòng đã tích hợp dữ liệu về 134 địa điểm, món ngon; 394 cơ sở lưu trú; 70 điểm du lịch; 45 sản vật địa phương; 2.075 cơ sở giáo dục; 796 cơ sở y tế và 1.070 nhà thuốc, cùng nhiều nhóm dữ liệu, tiện ích khác. Các nội dung tiếp tục được rà soát, bổ sung và kết nối theo nhu cầu thực tế.

Tại lễ ra mắt, ông Đỗ Thành Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và ông Hoàng Minh Cường - Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, dù không trực tiếp có mặt tại hội trường, vẫn tham gia nghi thức ra mắt thông qua kết nối hình ảnh trực tiếp. Hình thức này thể hiện rõ vai trò của công nghệ trong kết nối con người, rút ngắn khoảng cách không gian và tạo phương thức tương tác mới trong quản lý, điều hành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt phiên bản mới ứng dụng Smart Hải Phòng

Để ứng dụng thực sự đi vào đời sống, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương chủ động cập nhật dữ liệu, tích hợp dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý, kịp thời xử lý phản ánh; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng. Sở cũng cam kết tiếp tục lắng nghe góp ý, theo dõi trải nghiệm người dùng và thường xuyên cập nhật những tính năng thiết thực.

Với định hướng “một ứng dụng - nhiều tiện ích”, Smart Hải Phòng được kỳ vọng trở thành nền tảng số gần gũi, thiết thực của người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng quản trị, phục vụ và thúc đẩy tiến trình xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố thông minh, văn minh, hiện đại và đáng sống.

Linh Giang