Ý tưởng sử dụng camera rời cho smartphone từng xuất hiện và nhanh chóng bị lãng quên từ hơn một thập kỷ trước. Tuy nhiên, Huawei dường như đang muốn đưa khái niệm này trở lại theo một cách mạnh mẽ hơn.

Những hình ảnh rò rỉ mới nhất cho thấy Huawei Mate 90 Pro Max có thể được kết hợp với một camera rời kích thước lớn, sở hữu cảm biến 1 inch và ống kính zoom biến thiên.

Dòng Huawei Mate 90 sắp sửa ra mắt. Ảnh: Weibo/PhoneArena

Mate 90 Pro Max lộ phụ kiện camera khổng lồ

Huawei Mate 90 series dự kiến được công bố chính thức tại Trung Quốc trong thời gian tới, nhưng những thông tin rò rỉ về dòng smartphone cao cấp này đã xuất hiện dày đặc.

Digital Chat Station, một nguồn tin thường xuyên tiết lộ thông tin về thiết bị Trung Quốc, đã đăng hình ảnh Mate 90 Pro Max kết hợp với một phụ kiện ống kính có kích thước rất lớn.

Điểm đáng chú ý là đây không phải một ống kính gắn ngoài thông thường. Theo Digital Chat Station, phụ kiện này thực chất là một camera độc lập hoàn chỉnh, được trang bị cảm biến kích thước 1 inch và hệ thống zoom biến thiên từ 1x đến 10x.

Thông tin được chia sẻ trên Weibo cho biết camera rời có tiêu cự liên tục từ 24mm đến 240mm.

Nếu lấy tiêu cự 24mm làm mốc 1x, thiết bị có thể cung cấp dải zoom quang học lên tới 10x mà không cần phụ thuộc vào phương pháp zoom số.

Digital Chat Station cũng cho biết khẩu độ của camera có thể thay đổi từ f/2.0 đến f/4.5 tương ứng với hai đầu của dải zoom.

Đây là thông số đáng chú ý đối với một phụ kiện camera dành cho smartphone, bởi nó cho thấy Huawei có thể đang hướng đến khả năng chụp ảnh thực sự thay vì chỉ tạo ra một phụ kiện mang tính trình diễn.

Video thực tế khiến camera rời của Huawei càng đáng chú ý

Nếu hình ảnh rò rỉ vẫn chưa đủ gây bất ngờ, một video mới xuất hiện càng khiến ý tưởng này trở nên đáng chú ý. Ice Universe, một nguồn tin nổi tiếng trong lĩnh vực thiết bị di động, đã chia sẻ video cho thấy Huawei Mate 90 Pro Max kết hợp với camera rời trong thực tế.

(Video trình diễn cảm biến 1 inch độc lập của Mate 90 Pro Max. Nguồn: Ice Universe/ X)

Ice Universe nhấn mạnh rằng đây là một cảm biến 1 inch độc lập, thay vì tận dụng camera chính của Mate 90 Pro Max. Điều đó đồng nghĩa hệ thống camera bên ngoài về cơ bản hoạt động như một máy ảnh riêng được kết nối với smartphone.

Nguồn tin này cũng xác nhận dải tiêu cự 24-240mm, tương đương zoom quang học liên tục 1x-10x. Đáng chú ý hơn, phụ kiện có thể không bị giới hạn chỉ sử dụng với Mate 90 Pro Max mà có khả năng tương thích với những smartphone khác.

Nếu thông tin này chính xác, Huawei đang theo đuổi một hướng đi khá khác biệt so với xu hướng hiện nay, khi các nhà sản xuất chủ yếu tìm cách nâng cấp cảm biến, ống kính tiềm vọng và thuật toán xử lý hình ảnh ngay bên trong thân máy.

Vì sao Huawei chọn camera rời thay vì bộ ống kính?

Lợi thế đầu tiên nằm ở cảm biến. Camera rời được cho là sử dụng cảm biến 1 inch thực sự. Trên thị trường đã từng xuất hiện nhiều smartphone quảng bá cảm biến 1 inch, nhưng không phải thiết bị nào cũng có thể khai thác toàn bộ lợi thế vật lý của cảm biến lớn do giới hạn về không gian bên trong thân máy.

Với một camera độc lập, Huawei có thể bố trí cảm biến lớn cùng hệ thống thấu kính có kích thước tương xứng.

Điều này giúp ánh sáng đi vào cảm biến hiệu quả hơn và giảm những hạn chế thường gặp khi cố nhồi một hệ thống camera lớn vào thân smartphone mỏng.

Ống kính kích thước lớn cũng có khả năng thu nhận nhiều ánh sáng hơn, qua đó tạo ra chất lượng hình ảnh quang học tốt hơn mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào thuật toán xử lý ảnh.

Đây là điểm quan trọng bởi smartphone hiện đại ngày càng dựa nhiều vào nhiếp ảnh điện toán để bù đắp cho hạn chế về kích thước cảm biến và ống kính.

Cảm biến lớn còn mở ra khả năng crop ảnh ngay trên cảm biến. Khi kết hợp với zoom quang học 10x, hệ thống có thể tạo ra những bức ảnh có độ phóng đại rất cao mà vẫn duy trì chất lượng đáng kể.

Về lý thuyết, khả năng này có thể mang lại chất lượng ở mức tương đương một hệ thống zoom quang học khoảng 20x trong một số tình huống.

Một lợi thế khác nằm ở khả năng chụp ảnh thiếu sáng. Cảm biến lớn cùng ống kính lớn có thể thu nhận nhiều ánh sáng hơn đáng kể so với những hệ thống camera siêu nhỏ bên trong smartphone.

Hiện nay, điện thoại thường phải sử dụng pixel binning, chụp nhiều khung hình và các thuật toán xử lý hình ảnh để tạo ra ảnh đêm đủ sáng và ít nhiễu.

Một camera rời với cảm biến 1 inch và hệ thống quang học lớn có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào những giải pháp phần mềm này.

Điều đó đặc biệt có ý nghĩa với những người chụp chủ thể ở xa, phong cảnh ban đêm hoặc các tình huống đòi hỏi độ chi tiết cao.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn phải chờ những bức ảnh được chụp trong điều kiện sử dụng thực tế mới có thể đánh giá chính xác.

Kích thước và giá bán có thể là điểm yếu chí mạng

Ý tưởng này rõ ràng có nhiều tiềm năng, nhưng camera rời của Huawei cũng đi kèm những hạn chế không nhỏ. Đầu tiên là kích thước và trọng lượng.

Mate 90 Pro Max khá cồng kềnh với camera rời 'siêu khủng'. Ảnh: Weibo/PhoneArena

Qua hình ảnh rò rỉ, phụ kiện có vẻ rất lớn so với thân smartphone. Khi gắn lên điện thoại, trọng tâm của toàn bộ hệ thống có thể bị lệch đáng kể, khiến việc cầm máy và chụp ảnh trong thời gian dài trở nên không thoải mái.

Thiết kế này thậm chí khiến phụ kiện trông giống một ống kính zoom biến thiên được tích hợp thêm màn hình bên ngoài.

Nếu phải mang theo một thiết bị cồng kềnh như vậy, người dùng có thể đặt câu hỏi liệu việc sử dụng smartphone còn thuận tiện hơn so với mang theo một máy ảnh chuyên dụng hay không.

Giá bán cũng là một dấu hỏi lớn. Những bộ ống kính dành cho smartphone vốn đã có giá hàng trăm USD. Với cảm biến 1 inch và ống kính zoom biến thiên 24-240mm, phụ kiện của Huawei có thể có giá khoảng 499 USD.

Một nguồn tin khác, Smart Pikachu, thậm chí cho rằng phụ kiện này có thể được bán với mức giá tương đương một chiếc smartphone cao cấp, khoảng 799-899 USD. Nếu đúng, đây sẽ là rào cản lớn đối với người dùng phổ thông.

(Theo PhoneArena, Gizmochina)