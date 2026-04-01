Hãy thử nghĩ về mọi bề mặt mà chiếc smartphone của bạn chạm vào chỉ trong một ngày. Từ dụng cụ trong phòng gym, mặt bàn phòng tắm, ghế ô tô cho đến bàn làm việc, thiết bị của bạn liên tục thu thập một lớp bụi bẩn vô hình.

Điện thoại luôn ở trong tay, trong túi, trên bàn và đôi khi cả những nơi ít ai nghĩ tới, tất cả đều khiến nó trở thành một trong những vật dụng bẩn nhất mà bạn sở hữu.

Vân tay và bụi bẩn bám trên màn hình smartphone. Ảnh: CNET

Chúng ta chạm vào màn hình hàng nghìn lần mỗi ngày, nhưng việc “rửa” điện thoại vẫn thường bị bỏ qua. Trong năm 2026, việc mang theo một thiết bị chưa được khử trùng chẳng khác nào bỏ túi một “thuộc địa vi khuẩn” di động. Thống kê cho thấy điện thoại thậm chí còn bẩn hơn nhiều bề mặt trong nhà. Vì vậy, đã đến lúc cần làm sạch nó đúng cách.

Nếu bạn không khử trùng điện thoại mỗi ngày, vi khuẩn sẽ tích tụ trên vật dụng mà bạn chạm vào nhiều nhất. Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ khuyến nghị người dùng nên vệ sinh điện thoại hàng ngày. Tuy nhiên, các hóa chất mạnh hoặc vật liệu thô ráp có thể làm bong lớp phủ bảo vệ và gây hỏng màn hình vĩnh viễn.

Trước khi lấy khăn giấy hoặc xịt chất tẩy rửa gia dụng, bạn nên hiểu rõ cách làm đúng. Bạn không cần đến thiết bị khử trùng UV đắt tiền hay bộ dụng cụ chuyên dụng. Chỉ với khăn phù hợp và dung dịch an toàn, bạn có thể tiêu diệt vi khuẩn mà không làm hỏng thiết bị.

Dung dịch tốt nhất để vệ sinh smartphone hàng ngày

Sau khi chạm vào những bề mặt công cộng như tay nắm cửa, ghế phương tiện giao thông, xe đẩy siêu thị hay trụ bơm xăng, nhiều người nghĩ rằng cần chất tẩy rửa mạnh để làm sạch smartphone. Tuy nhiên, bạn nên tránh cồn tẩy rửa hoặc sản phẩm chứa cồn nguyên chất, vì chúng có thể làm hỏng lớp phủ chống dầu và chống nước trên màn hình.

Một số người gợi ý tự pha dung dịch cồn với nước, nhưng nếu sai nồng độ, điện thoại có thể bị hư hại. Lựa chọn an toàn nhất là dùng khăn khử trùng chứa 70% isopropyl alcohol. Ngoài ra, các thiết bị khử trùng bằng tia UV cũng có thể tiêu diệt tới 99,99% vi khuẩn. Bên cạnh đó, người dùng nên tham khảo hướng dẫn từ nhà sản xuất.

Các hãng điện thoại hiện đã cởi mở hơn về việc vệ sinh. Một số loại khăn khử trùng từng bị cho là quá mạnh nay đã được chấp nhận. Một số nhà mạng khuyên người dùng xịt dung dịch cồn 70% lên khăn mềm không xơ rồi lau thiết bị. Các hãng sản xuất lớn cũng khuyến nghị sử dụng khăn microfiber kết hợp dung dịch cồn nhẹ. Điều quan trọng nhất là luôn tắt nguồn điện thoại trước khi vệ sinh.

Cách xử lý dấu vân tay, cát và mỹ phẩm

Đôi khi điện thoại cần được làm sạch theo cách chuyên biệt. Vệ sinh thông thường có thể không đủ để loại bỏ hạt cát sau chuyến đi biển hoặc vết mỹ phẩm bám cứng trên màn hình.

Dấu vân tay gần như không thể tránh khỏi vì da tay luôn tiết dầu. Mỗi lần bạn cầm điện thoại, màn hình lại xuất hiện vết mờ. Cách an toàn nhất là sử dụng khăn microfiber. Nếu muốn làm sạch sâu hơn, hãy làm ẩm nhẹ khăn bằng nước cất rồi lau bề mặt, tuyệt đối không đổ nước trực tiếp lên màn hình. Phương pháp này cũng áp dụng cho mặt lưng và cạnh máy.

Điện thoại dính đầy cát sau chuyến đi biển cần được làm sạch đúng cách. Ảnh: Sosphonecatania

Cát và bụi nhỏ thường mắc kẹt trong cổng kết nối hoặc khe loa. Một mẹo đơn giản là dùng băng dính. Dán nhẹ lên khe hở, sau đó cuộn lại và đưa vào cổng để kéo bụi ra ngoài. Với lỗ loa nhỏ, có thể dùng tăm nhẹ nhàng hoặc dụng cụ hút bụi mini để loại bỏ mảnh vụn.

Mỹ phẩm cũng là nguyên nhân khiến màn hình nhanh bẩn. Khi sử dụng kem nền hoặc kem dưỡng da, cặn có thể dính lên điện thoại. Dù nước tẩy trang hiệu quả với da mặt, nó không an toàn cho màn hình vì chứa hóa chất mạnh. Thay vào đó, hãy dùng dung dịch làm sạch chuyên dụng hoặc đơn giản là khăn microfiber hơi ẩm. Sau khi lau, hãy giặt sạch khăn để tránh tái bám bẩn.

Smartphone chống nước có cần cẩn thận?

Ngay cả với điện thoại chống nước đạt chuẩn IP67 trở lên, bạn vẫn không nên ngâm hoặc rửa trực tiếp dưới vòi. Khả năng chống nước chỉ dành cho các tình huống vô tình tiếp xúc, không phải để vệ sinh thường xuyên.

Sau khi lau bằng khăn ẩm, hãy dùng khăn mềm khô lau lại và đảm bảo các cổng kết nối đã khô hoàn toàn. Nước có thể lọt vào cổng sạc, gây chậm quá trình sạc hoặc ảnh hưởng linh kiện. Khả năng chống nước giúp bảo vệ trong tai nạn, chứ không phải để bạn “tắm” cho điện thoại.

Những điều cần tránh khi vệ sinh điện thoại

Có nhiều sản phẩm tưởng chừng an toàn nhưng thực tế lại gây hại. Gel rửa tay chứa hương liệu và cồn ethyl có thể làm hỏng lớp phủ màn hình. Các dung dịch lau kính hoặc lau bếp thường quá mạnh và dễ làm mất lớp bảo vệ. Khăn giấy cũng không nên dùng vì bề mặt thô có thể gây trầy xước.

Xà phòng rửa tay hay nước rửa chén cũng không phù hợp, vì phải pha với nhiều nước - điều cần tránh khi vệ sinh smartphone. Giấm cũng có tính ăn mòn, làm bong lớp phủ màn hình. Ngoài ra, không nên sử dụng khí nén để thổi trực tiếp vào cổng máy, vì lực mạnh có thể làm hỏng micro hoặc linh kiện bên trong.

Smartphone là vật dụng bạn tiếp xúc nhiều nhất mỗi ngày, nhưng lại ít được vệ sinh nhất. Chỉ cần vài phút lau sạch đúng cách, bạn có thể giảm đáng kể lượng vi khuẩn, đồng thời giữ thiết bị bền lâu hơn. Một chiếc điện thoại sạch không chỉ giúp bảo vệ thiết bị, mà còn bảo vệ chính sức khỏe của bạn.

(Theo CNET, Bestproducts)