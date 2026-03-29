Điều đặc biệt là tính năng này trên iPhone không hào nhoáng, không thường xuyên được nhắc đến, thậm chí nhiều người dùng còn chưa từng bật nó. Nhưng thành tích mà nó đạt được lại khiến giới công nghệ khó có thể bỏ qua.

iPhone 17 Pro Max. Ảnh: PhoneArena

Thành tích “sạch” của Lockdown Mode

Apple xác nhận rằng họ chưa ghi nhận bất kỳ cuộc tấn công spyware thành công nào vào các thiết bị đang bật Lockdown Mode, tính năng bảo mật tùy chọn được hãng giới thiệu từ năm 2022. Theo báo cáo mới nhất, điều này áp dụng cho toàn bộ thời gian tồn tại của tính năng và đến nay vẫn chưa có cuộc tấn công nào vượt qua được lớp bảo vệ này.

Vậy Lockdown Mode là gì? Có thể hiểu đơn giản, đây là “nút hoảng loạn” dành cho iPhone. Khi kích hoạt, nó sẽ cắt giảm đáng kể các chức năng thông thường của thiết bị. Ví dụ, iPhone sẽ không hiển thị xem trước liên kết trong tin nhắn, hạn chế kết nối có dây với máy tính, giảm bớt khả năng duyệt web và siết chặt cuộc gọi đến từ những người lạ.

Đây rõ ràng không phải chế độ dành cho người dùng phổ thông lướt mạng xã hội hàng ngày. Lockdown Mode được thiết kế cho những nhóm có nguy cơ bị tấn công cao như nhà báo, luật sư, nhà hoạt động xã hội, hoặc bất kỳ ai có khả năng trở thành mục tiêu của phần mềm gián điệp tinh vi. Đổi lại, người dùng phải chấp nhận trải nghiệm iPhone bị “cắt giảm” đáng kể để đổi lấy mức độ bảo mật cao hơn nhiều.

Spyware đang trở thành mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng. Những công cụ như Pegasus đã từng được sử dụng để theo dõi các nhà hoạt động nhân quyền, chính trị gia và nhà báo. Đây là loại tấn công cực kỳ nguy hiểm, có thể chiếm quyền kiểm soát iPhone mà người dùng không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào. Các chuyên gia bảo mật gọi đó là “zero-click attack” – tấn công không cần tương tác.

Trong bối cảnh đó, việc Lockdown Mode có hồ sơ “sạch” trước loại mối đe dọa này là điều rất đáng chú ý. Nó cho thấy chiến lược của Apple, giảm tối đa các điểm truy cập mà hacker có thể khai thác, thực sự hoạt động trong thực tế, không chỉ là lý thuyết.

Lockdown Mode là tính năng bảo mật tùy chọn trên iPhone được Apple giới thiệu từ năm 2022. Ảnh: The Verge

Điều này cũng tạo ra lợi thế rõ ràng cho Apple. Android hiện chưa có một giải pháp tương đương hoạt động ở cấp độ như vậy. Dù Android cũng có chế độ mang tên Lockdown Mode, nhưng nó không vận hành theo cách tương tự và không cung cấp lớp bảo vệ sâu như Apple đang làm. Đây là điểm mà ngay cả những người yêu thích Android cũng khó phủ nhận.

Apple có thể làm được nhiều hơn thế

Apple xứng đáng được ghi nhận với thành tựu này. Tuy nhiên, cũng cần hiểu rõ phạm vi của tuyên bố. Lockdown Mode chỉ bảo vệ một nhóm người nhỏ trước một loại tấn công rất cụ thể. Nếu bạn là người dùng iPhone bình thường, chỉ nhắn tin cho bạn bè và xem video mạng xã hội, việc bật hay không bật chế độ này gần như không thay đổi đáng kể mức độ an toàn hàng ngày.

Tuy vậy, ý nghĩa lớn hơn nằm ở chỗ khác. Thành tích này cho thấy khi Apple thực sự tập trung tăng cường bảo mật cho một tính năng, hãng có thể mang lại kết quả cụ thể và đo lường được. Điều này đặt ra câu hỏi lớn hơn: liệu triết lý bảo mật đó có được mở rộng để bảo vệ tất cả người dùng trong tương lai hay không, thay vì chỉ dành cho những người đủ hiểu biết để tự tìm và bật một cài đặt ẩn sâu trong hệ thống.

Nếu Apple có thể đưa những biện pháp phòng vệ mạnh mẽ này trở thành mặc định hoặc ít nhất phổ biến hơn, mức độ an toàn chung của hệ sinh thái iPhone có thể được nâng lên đáng kể. Và khi spyware ngày càng tinh vi, những cải tiến kiểu này có thể trở thành yếu tố quyết định trong cuộc chiến bảo mật di động.

Ở thời điểm hiện tại, Lockdown Mode vẫn là một tính năng ít người biết đến, thậm chí bị coi là “nhàm chán”. Nhưng với hồ sơ bảo mật gần như hoàn hảo mà Apple vừa công bố, có lẽ đã đến lúc người dùng nhìn nhận nó như một trong những công cụ mạnh mẽ nhất mà iPhone đang sở hữu.

(Theo PhoneArena, Tom's Guide)