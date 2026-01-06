Theo Sina, người phụ nữ cho biết bà mình qua đời trong “hỷ tang” - cách gọi tang lễ dành cho người cao tuổi, mất vì tuổi già. Tuy nhiên, người phụ nữ có rất ít họ hàng, phần lớn lại không ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc).

Không muốn bà ra đi lặng lẽ, người phụ nữ đã lên mạng viết “tâm thư” với lời nhắn gửi: “Bà tôi mất rồi, ai có thể đến tiễn bà chặng đường cuối cùng được không?”.

Bức thư nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ. Nhiều người dùng mạng đăng ký đến dự tang lễ, những người không thể góp mặt cũng gửi lời động viên, chỉ dẫn cách tổ chức.

Ngày 23/12/2025, tang lễ diễn ra đúng kế hoạch giữa trận tuyết lớn hiếm gặp. Sau đó, người đăng bài cập nhật rằng lễ tiễn đưa đã diễn ra trọn vẹn và ấm áp, gửi lời cảm ơn đến những người xa lạ đã không quản giá rét, đường xa để đến viếng.

Ngày 27/12, khi phóng viên liên hệ, người cháu gái cho biết, mình không tiện trả lời phỏng vấn thêm. Anh Diệp - một trong những người đến dự tang lễ - kể rằng, anh là người Chiết Giang, cùng bạn gái du lịch Hắc Long Giang.

Khi đang ở Ngũ Thường (Cáp Nhĩ Tân), họ tình cờ đọc được bài viết trên mạng và quyết định sắp xếp thời gian tham dự. Vào ngày lễ tang diễn ra, tuyết rơi dày, gió lạnh cắt da. Taxi khó gọi, xe buýt di chuyển chậm, đường phố ùn tắc nghiêm trọng.

“Có lúc tôi cảm thấy khá nản, nhưng lời hứa đã nói ra thì phải tìm cách đến”, anh Diệp chia sẻ.

Dù trời đổ tuyết dày đặc, vẫn có rất nhiều người tìm cách đến dự tang lễ của người bà mà họ chưa từng gặp mặt. Ảnh: Sina

Trên đường, anh Diệp gặp thêm một du khách và một nữ sinh đại học, cũng là những người đến dự tang lễ sau khi đọc “bức tâm thư”. Khi đến nơi, được nhân viên nhà tang lễ thông báo linh cữu đã được chuyển tới lò hỏa táng cách đó 10km. Cả 4 người tiếp tục bắt xe đi tiếp.

Tại lò hỏa táng, anh Diệp thấy hơn chục bạn trẻ đã có mặt. Những con người xa lạ, không quen biết, cùng đứng trong giá lạnh để tiễn một cụ bà chưa từng gặp.

“Có nhiều người tiễn đưa như vậy, bà chắc chắn sẽ rất vui”, anh nói.

Dù không gặp được cháu gái của bà, nhưng chiều hôm đó, anh Diệp đã nhận được tin nhắn xin lỗi vì cô không kịp tiếp đón. Biết họ sẽ đi Thẩm Dương vào hôm sau, người phụ nữ đã mua tặng vài phiếu ăn để cảm ơn.

Câu chuyện nhanh chóng lan tỏa, nhận về hàng loạt bình luận tích cực: “Mong ai cũng sẵn sàng dang tay giúp đỡ để mùa đông này bớt lạnh”; “Thế gian này vẫn còn rất nhiều điều ấm áp”; “Cảm ơn những người xa lạ đã cho bà một đoạn đường không cô đơn”...

Một lời cầu xin nhỏ, một tang lễ giản dị, nhưng đã kết nối hàng chục con người không quen biết, để lại một câu chuyện khiến nhiều người tin rằng, giữa cuộc sống bộn bề, lòng tốt vẫn luôn hiện hữu chỉ cần ai đó lên tiếng.