Sáng 29/4, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ hàng chục học sinh Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, đơn vị đã ban hành quyết định thành lập Đoàn điều tra, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, ngành y tế và nhà trường triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.

Theo đó, Đoàn điều tra đang rà soát, thống kê ca nghi ngờ; thu thập thông tin bệnh nhân tại các cơ sở y tế; điều tra dịch tễ và xác minh bữa ăn nghi ngờ gây lây nhiễm. Cơ quan chức năng cũng kiểm tra thực tế tại trường học và đơn vị cung cấp suất ăn, đánh giá điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm và nước uống để xét nghiệm. Những người tham gia chế biến và phục vụ bữa ăn cũng được yêu cầu xét nghiệm phân.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để khẩn trương làm rõ nguyên nhân và sẽ thông tin chính thức khi có kết quả điều tra.

Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: T.T

Tối 28/4, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) cho biết, tính đến 15h cùng ngày, đơn vị đã tiếp nhận 13 trường hợp đến khám, trong đó 12 em nhập viện điều trị nội trú và 1 trường hợp được theo dõi ngoại trú, sức khỏe các bệnh nhi hiện ổn định.

Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo phụ huynh và giáo viên cần theo dõi sát các dấu hiệu nghi ngờ ngộ độc thực phẩm ở trẻ, bao gồm: Buồn nôn, nôn ói, đau bụng dữ dội, tiêu chảy nhiều lần, sốt, lừ đừ hoặc các biểu hiện phản vệ nguy hiểm như nổi mề đay, sưng môi, khó thở, chóng mặt.

Bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị cho trẻ. Ảnh: BVCC

Khi phát hiện trẻ có triệu chứng nghi ngờ, cần ngừng ngay món ăn liên quan, ghi nhớ thời điểm ăn, loại thực phẩm và danh sách người ăn cùng. Tuyệt đối không tự ý gây nôn, dùng kháng sinh, thuốc cầm tiêu chảy, thuốc chống nôn hay bù nước bằng nước ngọt, nước có gas khi chưa có chỉ định bác sĩ.