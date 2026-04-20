Chiều 20/4, Sở An toàn thực phẩm TPHCM công bố kết quả điều tra chính thức vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới) khiến 266 học sinh mắc bệnh, trong đó 190 em phải nhập viện điều trị.

Như VietNamNet đã đưa tin, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra vào ngày 7/4 tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây. Trong tổng số 740 học sinh dùng bữa ăn, có đến 266 em xuất hiện triệu chứng ngộ độc như nôn ói, sốt cao - chiếm tỷ lệ hơn 35%.

Kết quả phân tích dịch tễ và thống kê cho thấy hầu hết các món ăn trong bữa bán trú hôm đó đều bị nhiễm chéo. Trong đó, bánh flan và canh bắp cải nấu thịt được xác định là hai món có nguy cơ gây bệnh cao nhất.

Về tác nhân gây bệnh, cơ quan điều tra xác định Salmonella spp là vi khuẩn chủ yếu gây ra vụ ngộ độc, bên cạnh hai tác nhân khác là E. coli và Staphylococcus aureus.

Cơ sở được xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ ngộ độc là Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước - đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp suất ăn sẵn cho trường. Sở An toàn thực phẩm nhận định đây là thông tin quan trọng làm cơ sở để các cơ quan chức năng tiến hành các bước xử lý tiếp theo đối với đơn vị này theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Sở An toàn thực phẩm đã khẩn trương thành lập Đoàn công tác theo Quyết định số 265/QĐ-SATTP ngày 9/4/2026, phối hợp cùng Sở Y tế và UBND phường Bình Quới tiến hành điều tra theo đúng quy trình của Bộ Y tế (Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT).

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Trường Tiểu học Bình Quới Tây

Sở An toàn thực phẩm cho biết sẽ tiếp tục thông tin về các biện pháp xử lý sau điều tra trong thời gian tới. Trước đó, đơn vị này yêu cầu UBND các phường tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống ngộ độc thực phẩm trong trường học; đồng thời cử nhân sự phối hợp chặt chẽ với Sở trong quá trình giám sát tại các đơn vị có sử dụng suất ăn từ Công ty Hữu Phước.

Đối với các trường học, Sở yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thực phẩm do đơn vị này cung cấp đồng thời phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh trong hoạt động giám sát an toàn bữa ăn tại trường.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác kiểm soát chất lượng bữa ăn học đường, đặc biệt đối với các đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp cho trường học trên địa bàn thành phố.

