Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TPHCM đề nghị điều tra, xử lý vụ việc hơn 25 học sinh tiểu học trên địa bàn nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 25/4 đến 27/4, một số bệnh viện tại TPHCM đã tiếp nhận 25 trường hợp là học sinh, bảo mẫu với các biểu hiện rối loạn tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số trường hợp kèm sốt. Các ca bệnh được xác định có liên quan đến Trường tiểu học Đặng Thùy Trâm (phường Tân Thuận), nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại trường.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM chỉ đạo các đơn vị chức năng và các bệnh viện nơi đang điều trị bệnh nhân tập trung nguồn lực, tích cực điều trị, đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng học sinh.

Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, nơi ghi nhận có học sinh nghi ngờ ngộ độc thực phẩm

Đồng thời, các đơn vị liên quan được yêu cầu khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc. Việc lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân cũng phải được triển khai nhanh chóng; xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu phát hiện sai phạm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM phối hợp với Sở GD-ĐT tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể. Trách nhiệm của hiệu trưởng trong công tác này cần được nâng cao.

Bên cạnh đó, thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, nhất là đối với bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố, theo kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026.

Các cơ quan chức năng được yêu cầu theo dõi sát diễn biến vụ việc, cập nhật thông tin, báo cáo kịp thời và sớm công khai kết quả điều tra theo quy định.