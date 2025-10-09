Ngày 9/10, Tổ chức Times Higher Education (THE) công bố bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới năm 2026. Việt Nam có 11 đại diện lọt vào danh sách này, tăng 2 trường so với năm ngoái.

Vị trí tất cả các trường được xếp hạng đều giữ nguyên so với năm ngoái. Trong đó, Đại học Kinh tế TPHCM có thứ hạng cao nhất, nằm trong nhóm 501-600. Xếp sau đó là Đại học Duy Tân và Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cùng xếp hạng trong nhóm 601-800.

Năm ngoái, lần đầu tiên, Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Mở TPHCM được xếp hạng, năm nay lần lượt vẫn nằm trong nhóm 801-1000 và 1201-1500, cao hơn Đại học Quốc gia Hà Nội (nhóm 1201-1500), Đại học Quốc gia TPHCM (nhóm 1501+), Đại học Bách khoa Hà Nội (nhóm 1501+)...

Hai cái tên mới được xếp hạng lần này có Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, hạng 1001-1200 và Đại học Đà Nẵng, hạng 1501+.

TT Tên trường Thứ hạng năm 2026 Thứ hạng năm 2025 1 Đại học Kinh tế TPHCM 501-600 501-600 2 Đại học Duy Tân 601-800 601-800 3 Trường Đại học Tôn Đức Thắng 601-800 601-800 4 Trường Đại học Y Hà Nội 801-1000 801-1000 5 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 1001-1200 Chưa xếp hạng 6 Trường Đại học Mở TP HCM 1201-1500 1201-1500 7 Đại học Quốc gia Hà Nội 1201-1500 1201-1500 8 Đại học Bách khoa Hà Nội 1501+ 1501+ 9 Đại học Huế 1501+ 1501+ 10 Đại học Đà Nẵng 1501+ Chưa xếp hạng 11 Đại học Quốc gia TP HCM 1501+ 1501+ Xét trên toàn thế giới, Đại học Oxford (Anh) vẫn giữ vững vị trí hàng đầu, lần thứ 10 liên tiếp ở vị trí này trên bảng xếp hạng của THE. Xếp thứ hai vẫn là Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ).

Đại học Princeton vượt qua Đại học Harvard để vươn lên vị trí thứ 3, đồng hạng với Đại học Cambridge.

Đại học Harvard và Stanford cùng xếp vị trí thứ 5. Các đại diện còn lại trong top 10 còn có Viện Công nghệ California, Hoàng gia London, Đại học California, Berkeley, Đại học Yale.

Trung Quốc có 5 trường đại học lọt vào top 40, tăng so với năm ngoái. Một số trường đang tiến dần hơn đến top 10 là Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh nhờ việc thúc đẩy ảnh hưởng nghiên cứu toàn cầu của mình.

Ấn Độ hiện là quốc gia có số lượng trường đại học được xếp hạng cao thứ hai, chỉ sau Mỹ.

Bảng xếp hạng của THE năm 2026 bao gồm 2.191 cơ sở giáo dục đại học, tới từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ. THE đánh giá dựa trên 18 tiêu chí, chia thành 5 nhóm, gồm: Giảng dạy (29,5%), Môi trường nghiên cứu (29%), Chất lượng nghiên cứu (30%), Triển vọng quốc tế (7,5%), Chuyển giao công nghệ (4%).