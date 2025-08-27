Sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tạo sức hút mạnh mẽ, khiến Hà Nội trở thành tâm điểm du lịch của cả nước trong kỳ nghỉ 2/9 năm nay.Tuy nhiên, thời gian qua, trên không gian mạng xuất hiện nhiều đối tượng giả mạo website, fanpage của các khách sạn, homestay để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của du khách gây ảnh hưởng đến du khách và phức tạp về ANTT.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, thủ đoạn lừa đảo phổ biến là giả danh các khách sạn, homestay nổi tiếng, sử dụng tên logo, hình ảnh thật để lập fanpage, website có lượng người theo dõi lớn; niêm yết giá siêu rẻ nhằm đánh vào tâm lý ham rẻ, vội vàng của du khách hoặc yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc trước qua tài khoản cá nhân, ví điện tử rồi tiếp tục đưa ra lý do “lỗi giao dịch” để chiếm đoạt tiền.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, du khách có thể nhận biết những trang giả mạo qua một số dấu hiệu như: Fanpage mới lập hoặc đổi tên gần đây nhưng quảng cáo rầm rộ, giảm giá sốc; vị trí quản trị viên ở nước ngoài; tài khoản bình luận, đánh giá thường là ảo, mới tạo lập. Khi đặt phòng, du khách cần yêu cầu khách sạn, homestay cung cấp thông tin chính thức, đối chiếu tài khoản nhận tiền với thông tin trên giấy phép kinh doanh và gọi điện trực tiếp để xác minh. Người dân tuyệt đối không tiếp tục chuyển tiền nhiều lần theo yêu cầu...

Sở Du lịch Hà Nội khuyến nghị người dân nên đặt phòng qua các doanh nghiệp lữ hành uy tín được cấp phép (có thể tra cứu tại cổng thông tin https://quanlyluhanh.vn) hoặc các nền tảng đặt phòng uy tín, thay vì chuyển tiền cho cá nhân qua kênh không rõ ràng.

Để đảm bảo an toàn cho du khách và giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô, Sở Du lịch Hà Nội đã đề nghị UBND các phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo đến người dân và du khách; chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc cùng Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch đăng tải nội dung cảnh báo thủ đoạn lừa đảo đặt phòng...

Tính đến ngày 18/8/2025, trên địa bàn Hà Nội có 2.075 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; 568 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; 32 doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch, 7 văn phòng đại diện doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài; 6.613 hướng dẫn viên du lịch quốc tế; 2.485 hướng dẫn viên du lịch nội địa và 158 hướng dẫn viên du lịch tại điểm đang hoạt động.

Thế Định