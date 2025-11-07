Ngày 7/11, tại buổi họp báo định kỳ, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh An Giang đã thông tin chính thức vụ một thầy giáo dẫn nữ sinh lớp 11 vào khách sạn.

Theo đại diện Sở GD-ĐT, ngày 25/10, đơn vị nhận được báo cáo vụ việc trên của Trường THPT Chưởng Binh Lễ. Cụ thể, khoảng 12h30 ngày 23/10, Công an phường Long Xuyên giữ ông H.T.T. (giáo viên môn Văn của trường) với lý do nam giáo viên có hành vi dẫn một nữ sinh lớp 11 tại Trung tâm GDTX An Giang 2 đến một khách sạn trên địa bàn.

Hình ảnh ông T. được người dân quay video clip đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Sau khi nhận được tin báo, nhà trường đã phối hợp với cơ quan Công an để xác minh vụ việc. Theo nhà trường, trước khi xảy ra vụ việc, ông T. là giáo viên mới ra trường và về nhận nhiệm vụ chủ nhiệm một lớp 11 tại trường. Nam giáo viên này được đánh giá “nhiệt tình trong giảng dạy, hỗ trợ đồng nghiệp”.

Từ hình ảnh camera, cơ quan Công an xác định, ông T. và nữ sinh trên tình nguyện đi thuê khách sạn và không có dấu hiệu bị cưỡng ép, bắt giữ.

Trong quá trình làm việc với cơ quan Công an, ông T. trình bày dẫn nữ sinh vào đó để nhậu, chưa phát sinh quan hệ tình dục.

Đến 17h cùng ngày, ông T. được người thân bảo lãnh về nhà. Lãnh đạo nhà trường yêu cầu ông gửi bản tường trình. Tuy nhiên, đến ngày 24/10, trường không liên hệ được với ông T. cũng như không nhận được bản tường trình vụ việc.

Đối với nữ sinh trên, qua xác minh, em có liên lạc và thường xuyên tiếp xúc qua lại với ông T. Sau sự việc, giáo viên chủ nhiệm trao đổi với gia đình nữ sinh, trấn an tinh thần, hiện em đã đi học trở lại.

“Ngày 27/10, Trường THPT Chưởng Binh Lễ đã cắt hợp đồng thỉnh giảng đối với ông T”, đại diện Sở GD-ĐT cho biết.

Theo Sở GD-ĐT An Giang, việc tuyên truyền giáo dục học sinh là việc làm thường xuyên, liên tục. Ngay từ đầu năm học, đơn vị này đã ban hành một số văn bản để chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục học sinh. Trong đó có nội dung xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường, giáo dục kỹ năng sống…

“Sở đang tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Thông tư 18 ngày 15/9/2025 về tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học. Đồng thời, đơn vị cũng sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề phòng chống bạo lực học đường vào cuối tháng 11”, đại diện Sở GD-ĐT thông tin.

Tại buổi họp báo, đại diện Công an tỉnh An Giang cho biết, do vụ việc chưa đủ yếu tố để cấu thành tội phạm nên không khởi tố.