Trường THPT Chưởng Binh Lễ đã có báo cáo gửi Sở GD-ĐT tỉnh An Giang liên quan tới vụ việc một nam giáo viên của trường bị nghi ngờ dụ dỗ học sinh vào nhà nghỉ. Sự việc đã gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội thời gian qua.

Theo báo cáo, khoảng 12h30 ngày 23/10, Công an phường Long Xuyên giữ ông H.T.T. (giáo viên môn Văn, Trường THPT Chưởng Binh Lễ) với lý do nam giáo viên có hành vi dẫn một nữ sinh lớp 11 tại Trung tâm GDTX An Giang 2 đến một nhà nghỉ trên địa bàn.

Hình ảnh ông T. được người dân quay video clip đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Sau khi nhận được tin báo, nhà trường đã phối hợp với cơ quan công an để xác minh vụ việc. Theo nhà trường, trước khi xảy ra vụ việc, ông T. là giáo viên mới ra trường và về nhận nhiệm vụ chủ nhiệm một lớp 11 tại trường. Nam giáo viên này được đánh giá “nhiệt tình trong giảng dạy, hỗ trợ đồng nghiệp”.

Từ hình ảnh camera, cơ quan công an xác định, ông T. và nữ sinh trên tình nguyện đi thuê khách sạn và không có dấu hiệu bị cưỡng ép, bắt giữ.

Trong quá trình làm việc với công an, ông T. trình bày dẫn nữ sinh vào đó để nhậu, chưa phát sinh quan hệ tình dục.

Đến 17h cùng ngày, ông T. được người thân bảo lãnh về nhà. Lãnh đạo nhà trường yêu cầu ông gửi bản tường trình. Tuy nhiên, đến ngày 24/10, trường không liên hệ được với ông T. cũng như không nhận được bản tường trình vụ việc.

Theo nhà trường, hành vi dẫn nữ sinh chưa đủ 18 tuổi đi nhậu ở nơi nhạy cảm của ông T. là vi phạm đạo đức nhà giáo.

Hiện Trường THPT Chưởng Binh Lễ đã tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với ông T. để phục vụ quá trình xác minh, đồng thời trấn an tinh thần học sinh và phụ huynh của trường.