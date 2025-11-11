Ngày 11/11, lãnh đạo Sở GD-ĐT Ninh Bình thông tin, Hội đồng trường THPT Tô Hiến Thành (xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình) đã họp, thống nhất buộc thôi việc đối với ông N.V.Đ, Chủ tịch HĐQT trường.

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội nói người đàn ông trong clip "thân mật" với phụ nữ tại phòng làm việc là giáo viên, hiệu trưởng nhà trường, lãnh đạo Sở GD-ĐT Ninh Bình khẳng định, đây hoàn toàn là thông tin sai sự thật.

Hình ảnh cắt từ clip

Sở GD-ĐT Ninh Bình cho biết đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc xác minh những cá nhân, tổ chức đăng tải thông tin sai sự thật, đồng thời làm rõ động cơ, mục đích và mức độ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật, nhằm bảo vệ uy tín và danh dự đội ngũ nhà giáo.

Trước đó, ngày 10/11, Trường THPT Tô Hiến Thành đã có báo cáo nhanh về vụ việc gửi tới UBND xã Hải Hậu và Phòng Giáo dục Trung học.

Báo cáo do hiệu trưởng nhà trường ký cho biết, Trường THPT Tô Hiến Thành là trường tư thục. Theo báo cáo, nhà trường xác nhận người trong clip không phải là hiệu trưởng, không phải là cán bộ, giáo viên thuộc sự quản lý của ngành giáo dục. Người này chưa ngày nào giảng dạy bất kỳ ở cơ sở giáo dục nào. Qua hình ảnh, phòng làm việc trong clip không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường.