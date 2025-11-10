Mạng xã hội đang lan truyền nhiều đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông được cho là Chủ tịch HĐQT một trường THPT trên địa bàn xã Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) có hành động thân mật với người phụ nữ ngay trong phòng làm việc. Sự việc gây xôn xao dư luận, thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận trái chiều.

Sáng 10/11, theo báo Người Lao Động, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một người được cho là lãnh đạo trường THPT trên địa bàn có nhiều clip "thân mật" với nữ giới trong phòng làm việc.

Hình ảnh cắt từ clip

Vị này cũng cho biết đang cho rà soát, xác minh vụ việc.

Cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo UBND xã Hải Hậu cho biết, trường này thuộc địa bàn và cơ quan Công an đang vào cuộc xác minh về nội dung clip và người phát tán, nguồn gốc, thời điểm của vụ việc. Vị này cũng cho biết khi có kết quả sẽ tiến hành xử lý.

Lãnh đạo xã cho biết thêm, người đàn ông trong clip được cho là ông N.V.Đ, Chủ tịch HĐQT trường THPT trên địa bàn.

Theo nguồn tin của PV VietNamNet, phía nhà trường đã nắm được thông tin và đang trong quá trình xem xét. Nhà trường đã có báo cáo Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình và mời cơ quan Công an vào cuộc xác minh vụ việc.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.