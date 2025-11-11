Ngày 11/11, lãnh đạo UBND xã Hải Hậu cho biết, người đàn ông xuất hiện trong các clip có hành động thân mật với người phụ nữ trong phòng làm việc được xác định là Chủ tịch HĐQT Trường THPT Tô Hiến Thành.

Sau khi xảy ra sự việc, Hội đồng trường đã họp và thống nhất buộc thôi việc đối với ông N.V.Đ, Chủ tịch HĐQT trường.

Hình ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều clip ghi lại hình ảnh người đàn ông có hành động thân mật với phụ nữ ngay trong phòng làm việc gây xôn xao dư luận.

Ngày 10/11, Trường THPT Tô Hiến Thành đã có báo cáo nhanh về vụ việc gửi tới UBND xã Hải Hậu và Phòng Giáo dục Trung học.

Theo báo cáo, nhà trường xác nhận người trong clip không phải là hiệu trưởng, không phải là cán bộ, giáo viên thuộc sự quản lý của ngành giáo dục. Người này chưa ngày nào giảng dạy bất kỳ ở cơ sở giáo dục nào. Qua hình ảnh, phòng làm việc trong clip không thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường.

Cũng trong ngày 10/11, lãnh đạo UBND xã Hải Hậu cho biết cơ quan công an đang xác minh nội dung, nguồn gốc, thời điểm và người phát tán clip.