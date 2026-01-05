Thông qua nền tảng digiGOLD tích hợp trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile, người dùng có thể mua và quản lý bạc miếng, bạc thỏi Ancarat 99,9% hoàn toàn trực tuyến, bắt đầu từ số tiền nhỏ và không cần đến cửa hàng.

Tính năng mới được triển khai trong bối cảnh giá bạc quốc tế và trong nước đồng loạt tăng mạnh. Tại Việt Nam, giá bạc quy đổi đã vượt 63 triệu đồng/kg, mức cao nhất từ trước tới nay, khi nhu cầu bạc trong ngành năng lượng tái tạo và thiết bị công nghệ tiếp tục gia tăng. Diễn biến này thúc đẩy xu hướng tích lũy bạc như một tài sản phòng thủ, đặc biệt trong nhóm nhà đầu tư cá nhân.

Theo VietinBank, để mua bạc tích trữ, người dùng chỉ cần thực hiện một số thao tác trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile: truy cập Dịch vụ đầu tư - digiGOLD, lựa chọn bạc Ancarat 99,9% và thực hiện giao dịch theo giá thị trường được cập nhật theo thời gian thực. Các giao dịch diễn ra trong khung giờ 08h30-16h30 các ngày làm việc, được xác thực bằng OTP, đảm bảo tính an toàn và minh bạch.

Một trong những thay đổi lớn của mô hình này là việc mở rộng khả năng đầu tư, khi khách hàng có thể bắt đầu với khoản tiền nhỏ từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Trước đây, muốn tích trữ bạc miếng, người mua thường phải đến cửa hàng kim hoàn, mua theo trọng lượng lớn và tự cất giữ, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đại diện Ancarat cho biết: “Việc đưa bạc lên nền tảng số giúp người dùng tiếp cận tài sản này dễ hơn nhiều. Họ có thể mua từng phần nhỏ, theo dõi danh mục và giao dịch theo thời gian thực mà không cần vốn lớn hay kinh nghiệm đầu tư phức tạp”. Bạc sau khi mua, người dùng có thể nhận bạc vật lý tại hệ thống của hàng hoặc đại lý Ancarat.

Việc đưa tính năng mua bạc lên nền tảng digiGOLD trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile là yếu tố được xem là tín hiệu cho thấy thị trường bạc tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyên nghiệp hóa hơn. Mô hình kết hợp giữa ngân hàng và doanh nghiệp kim hoàn được đánh giá sẽ tạo ra kênh giao dịch minh bạch hơn so với cách thức mua bán truyền thống.

Trên nền tảng digiGOLD, người dùng được cung cấp biểu đồ biến động giá, lịch sử giao dịch và các thông tin liên quan đến tài sản đang sở hữu. Việc này giúp họ dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường, đưa ra quyết định nhanh mà không phải đến cửa hàng để kiểm tra giá. Tính năng đặt lịch nhận bạc vật lý cũng hỗ trợ người dùng muốn chuyển từ tài sản số sang tài sản nắm giữ thực tế.

Theo các chuyên gia tài chính, việc số hóa bạc là bước đi hợp lý trong bối cảnh thị trường tài sản phòng thủ đang thu hút sự chú ý. Giá bạc tăng mạnh do nhu cầu công nghiệp xanh - đặc biệt là sản xuất pin mặt trời - khiến kim loại này trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định. Khi giao dịch trở nên đơn giản qua ứng dụng ngân hàng, bạc có thể phát triển tương tự xu hướng vàng số trong vài năm gần đây.

digiGOLD, ra mắt trước đó với dịch vụ đặt mua vàng online, từng ghi nhận hơn 7.500 giao dịch vàng chỉ sau 20 ngày, phản ánh rõ nhu cầu giao dịch kim loại quý qua nền tảng số. Việc bổ sung bạc được kỳ vọng mở rộng tệp khách hàng, đặc biệt là các cá nhân đầu tư nhỏ lẻ hoặc mới bắt đầu tìm hiểu về các tài sản phòng thủ.

Đại diện Ancarat Silver nhận xét: “Không phải ai cũng có nhu cầu hoặc điều kiện mua miếng bạc trọng lượng lớn. Khi bạc được đưa lên ứng dụng ngân hàng, việc tích lũy trở nên phổ biến và phù hợp với nhiều nhóm người dùng hơn”. Dịch vụ mới giúp đa dạng hóa lựa chọn đầu tư và giảm rủi ro về lưu trữ vật chất - yếu tố khiến nhiều người e ngại trước đây.

Việc triển khai mua bạc trực tuyến qua iPay và nhu cầu lớn của người dùng cho thấy xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình tài chính số, nơi các cá nhân có thể sở hữu nhiều loại tài sản trong cùng một ứng dụng. Đại diện VietinBank cho biết ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng thêm nhiều sản phẩm đầu tư nhằm hoàn thiện hệ sinh thái tài chính cá nhân cho khách hàng.

Nhờ công nghệ, tích trữ bạc đã trở thành kênh tích lũy dễ tiếp cận, phù hợp mọi đối tượng. Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile, người dùng có thể mua bạc nhanh chóng, an toàn và minh bạch, trong bối cảnh giá bạc vẫn đang trong chu kỳ tăng mạnh.

