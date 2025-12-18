Hàng năm, Viện Pantone công bố “Màu sắc của năm” - là sự kiện được thế giới chờ đợi, bởi đó không đơn thuần là một mã màu, mà là thông điệp phản ánh khát vọng và tinh thần của nhân loại trong năm tiếp theo. Với năm 2026 đang cận kề, “Cloud Dancer” - sắc trắng ngà mềm mại - chính thức được lựa chọn, tượng trưng cho sự tĩnh tại, một khoảng lặng cần thiết để tái tạo năng lượng giữa thế giới đầy biến động.

Bờ cát trắng mịn màng, êm ái nổi tiếng của Bãi Kem là minh họa rõ nét cho sắc “Cloud Dancer” năm 2026. Ảnh: Fabl Belek

Tại Việt Nam, một địa danh dường như sinh ra cho màu sắc này. Đó là Bãi Kem tại Phú Quốc, từ lâu vốn đã nổi tiếng với màu cát trắng, chất lượng cát mịn màng, êm ái tựa như kem. Bãi biển cũng từng lọt top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh và vừa đây - được giải “Oscar của ngành du lịch” - World Travel Awards vinh danh là “Bãi biển khu vực hàng đầu thế giới”.

Bảng màu thiên nhiên hoàn hảo hòa quyện giữa dải cát trắng tinh khôi và làn nước xanh ngọc trong veo tại Bãi Kem. Ảnh: Fabl Belek

Với thông điệp của màu Cloud Dancer, Bãi Kem là địa điểm hoàn hảo để đáp ứng đủ mọi tiêu chí. Khi đặt chân trần lên thảm cát ấy, du khách có cảm giác như đang bước đi trên chính “vũ điệu của mây” mềm mại. Sự tương đồng về thị giác lẫn xúc giác khiến Bãi Kem trở thành biểu tượng tự nhiên hoàn hảo cho xu hướng màu sắc năm 2026 tại Việt Nam. Cát có cấu trúc hạt đặc biệt mịn như kem của Bãi Kem, không nóng rát dù trời nắng đã tạo ra một bãi biển “thượng hạng” của du lịch Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung.

Sun PhuQuoc Airways – hãng hàng không mang niềm tự hào của du lịch của Phú Quốc

Đặc biệt, thông điệp về “sự mở lòng đón nhận tương lai” của Cloud Dancer còn có sự tương đồng với giai đoạn bứt phá chuyển mình của Phú Quốc. Được lựa chọn là điểm đến đăng cai APEC 2027, Phú Quốc đang tăng tốc hoàn thiện diện mạo của một thủ phủ du lịch quốc tế.

Tại khu vực Nam đảo, mạng lưới kết nối đang được mở rộng tối đa, từ hạ tầng mặt đất đến sự xuất hiện mang tính bước ngoặt của hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways. Sự đồng bộ giữa hàng không và các tổ hợp giải trí - hội nghị đẳng cấp được xem là “chìa khoá” để Phú Quốc khẳng định vị thế “thiên đường du lịch - đầu tư hàng đầu châu Á trong thập kỷ tới”, sẵn sàng chào đón du khách quốc tế và những cơ hội hợp tác triển vọng.

Khi Phú Quốc tăng tốc với hạ tầng đồng bộ, các công trình mang tính biểu tượng và vị thế đăng cai APEC 2027, Bãi Kem không chỉ dừng lại ở hình ảnh bãi biển có gam màu “thời thượng”, mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng cho tương lai của đảo Ngọc - nơi vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên hòa cùng sự tỏa sáng của một điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới.

Lệ Thanh