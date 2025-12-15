Chia sẻ với PV VietNamNet, nhiều công ty lữ hành trong nước cho biết, tỉ lệ đặt tour dịp Giáng sinh và tết Dương lịch 2026 tăng trưởng so với cùng kỳ, nhất là ở thị trường nước ngoài.

Theo thống kê từ BestPrice Travel, Vietluxtour, Hoàng Việt Travel, khách Việt ưa chuộng các tour nội địa chi phí 5-10 triệu đồng/khách (cho chương trình 3-4 ngày) và tour xuất ngoại với chi phí 12-20 triệu đồng/khách (cho hành trình 4-5 ngày).

"Các tour tầm trung, dài 4-5 ngày đang dẫn đầu về tỷ lệ đặt chỗ, đặc biệt các chương trình theo chủ đề như tour mùa đông, du lịch nghỉ dưỡng gia đình, du lịch kết hợp trải nghiệm văn hóa", bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông của Vietluxtour cho biết.

Ngoài ra, khách Việt có xu hướng ưu tiên lựa chọn cho các tour không mua sắm, lịch trình gọn, đường bay thẳng, nhiều trải nghiệm cho gia đình và trẻ nhỏ, theo nhận định của BestPrice Travel.

Phú Quốc là điểm nóng nhất trong nước

Theo nhận định của các công ty lữ hành trong nước, Phú Quốc (An Giang) là điểm đến được khách Việt ưa chuộng nhất dịp tết Dương lịch 2026.

Dữ liệu từ nền tảng Booking cũng cho thấy, đảo ngọc dẫn đầu lượng tìm kiếm của khách Việt cho kỳ nghỉ Tết sắp tới, tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau Phú Quốc, Đà Lạt và TPHCM lần lượt giữ vị trí thứ hai và ba trong top 10 điểm đến nội địa được quan tâm nhất. Khu vực miền Trung, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Mũi Né và Hội An vẫn là những cái tên quen thuộc. Tại miền Bắc, Hà Nội và Sa Pa là 2 đại diện lọt vào danh sách này.

Không chỉ hút khách trong nước, Phú Quốc còn là điểm đến được khách quốc tế tìm kiếm nhiều nhất trong các điểm đến tại Việt Nam, theo dữ liệu từ nền tảng du lịch Agoda.

Lượng tìm kiếm của khách quốc tế về Phú Quốc cho kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới tăng 47% so với cùng kỳ. Theo Agoda, hòn đảo hút khách nhờ bãi biển cát trắng, làn nước trong xanh, hệ sinh thái thiên nhiên phong phú và hệ thống khu nghỉ dưỡng, công viên giải trí phù hợp cho kỳ nghỉ nhiều thế hệ trong gia đình.

Cầu Hôn là "Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới 2025". Ảnh: SG

Đầu tháng 12, Phú Quốc lần thứ tư nhận danh hiệu "Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới" tại Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards - WTA) năm 2025.

Thêm vào đó, Bãi Kem được vinh danh "Bãi biển khu vực hàng đầu thế giới 2025"; Cầu Hôn là "Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới"; thị trấn Hoàng Hôn lần thứ 2 liên tiếp trở thành "Điểm du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới 2025". Những giải thưởng này góp phần làm Phú Quốc càng "nóng lên" trong mùa du lịch cuối năm.

Thái Lan, Trung Quốc là điểm "xuất ngoại" đắt khách nhất

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking Việt Nam nhận định, hành vi du lịch của khách Việt dịp cuối năm có sự phân hóa rõ. Một nhóm ưu tiên sự tiện lợi, nghỉ dưỡng tại các điểm đến quen thuộc trong nước, nhóm còn lại tìm kiếm trải nghiệm văn hóa mới mẻ qua các chuyến đi ngắn ngày tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với các hành trình nước ngoài, các điểm đến châu Á thống trị danh sách tìm kiếm, dẫn đầu là Bangkok (Thái Lan), Tokyo (Nhật Bản) và Seoul (Hàn Quốc). Paris (Pháp) là điểm đến ngoài châu Á duy nhất lọt top 10 và ghi nhận mức tăng trưởng tìm kiếm hơn 50% so với cùng kỳ, nhờ sức hút của không khí Giáng sinh và năm mới.

Thái Lan vẫn là điểm đến được ưa chuộng bởi chi phí rẻ, di chuyển thuận lợi, giải trí đêm sôi động.

Trung Quốc tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ với khách Việt. Theo Agoda, trong top 20 điểm đến nước ngoài được các gia đình Việt tìm kiếm nhiều nhất cho giai đoạn tháng 12/2025 - tháng 1/2026, Thượng Hải ghi nhận mức tăng 58%, Bắc Kinh tăng 59%.

Các đơn vị lữ hành Việt đồng loạt giới thiệu nhiều sản phẩm mới dịp tết Dương lịch tại Trung Quốc cho du khách, như tour Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng hay Thượng Hải – Hàng Châu – Ô Trấn. Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang không phải điểm đến mới nhưng vẫn đang đắt khách bậc nhất trong kỳ nghỉ này.

Khách Việt trải nghiệm mùa đông lạnh giá ở Cáp Nhĩ Tân. Ảnh: Nguyễn Hồng Thu Trang

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của những vị khách chỉ có thể nghỉ 1 ngày trong dịp tết Dương lịch 2026, một số công ty đã tung ra các sản phẩm trong 24 giờ hấp dẫn.

BestPrice giới thiệu combo du thuyền Hạ Long – nghỉ dưỡng 5 sao trải nghiệm đêm trên vịnh dành cho gia đình, cặp đôi; hay gói "staycation" (du lịch tại nơi đang sống) ở Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM kết hợp lưu trú khách sạn 5 sao, ẩm thực cao cấp, spa chăm sóc sức khỏe.

Những sản phẩm này được du khách thu nhập cao, bận rộn nhưng vẫn muốn có thời gian nghỉ ngơi ưa chuộng.