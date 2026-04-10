Theo thông báo của MB, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên sẽ diễn ra sáng 18/4/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Đáng chú ý, MB thông báo sẽ “không triển khai hỗ trợ chi phí đi lại, ăn trưa tới các cổ đông như những năm gần đây do số lượng đăng ký lớn”.

MB được biết đến là một trong số ngân hàng “chịu chi” nhất khi luôn hỗ trợ “chi phí đi lại, ăn trưa” bằng tiền mặt 500.000 đồng trong những năm gần đây. Điều này tạo sức hút không nhỏ cho các cổ đông trong việc đều đặn tham dự kỳ ĐHĐCĐ của ngân hàng.

Việc tổ chức một kỳ ĐHĐCĐ cũng ngốn chi phí không nhỏ với các ngân hàng, nhất là với những ngân hàng tổ chức ở những nơi “sang chảnh”. Chỉ riêng việc in ấn, mới đây Ngân hàng Vietcombank gây chú ý khi phát hành thư mời báo giá cung cấp tới 95.000 phong bì (kích thước 24 x 17,5cm) phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ diễn ra ngày 24/4 tới.

Về kỳ ĐHĐCĐ sắp tới của MB, trước thềm đại hội, Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh đã có những chia sẻ về những nội dung chính sẽ được trình cổ đông.

Năm nay MB dự kiến tăng vốn điều lệ khoảng 27,5%, tạo tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay khoảng 30%.

Theo ông Ánh, các ngân hàng tại Việt Nam hằng năm đều có kế hoạch tăng trưởng tín dụng cao, từ 15% đến hơn 20%. Do đó việc tăng vốn chủ sở hữu cũng như vốn điều lệ là điều cần thiết, giúp củng cố năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn và nâng cao khả năng chống chịu rủi ro trước những biến động của môi trường kinh tế, đáp ứng các tiêu chuẩn cao theo thông lệ quốc tế (Basel 3).