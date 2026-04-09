Chiều nay, 9/4/2026, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), tân Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn đã có cuộc họp đầu tiên với lãnh đạo 46 ngân hàng thương mại (NHTM) về lãi suất ngân hàng.

Tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ NHNN Phạm Chí Quang cho biết, trong 3 tháng đầu năm, NHNN điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, chủ động, phù hợp với diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ, chào mua có kỳ hạn giấy tờ có giá hàng ngày với khối lượng phù hợp, kỳ hạn đa dạng để hỗ trợ thanh khoản, ổn định thị trường tiền tệ.​

Ngoài ra, điều hành tỷ giá và thị trường ngoại tệ phù hợp với điều kiện thị trường, hấp thu các cú sốc; phối hợp đồng bộ các công cụ, chính sách tiền tệ, bán ngoại tệ can thiệp để ổn định thị trường ngoại tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn điều hành cuộc họp.

Trong việc điều hành tín dụng, ngay từ đầu năm 2026 NHNN đã giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng với định hướng 15% để các TCTD thực hiện; yêu cầu TCTD kiểm soát chặt tăng trưởng tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, lĩnh vực bất động sản, hướng dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng, phù hợp với năng lực quản trị rủi ro, hạn chế nợ xấu gia tăng, đảm bảo an toàn hoạt động.

Tính đến cuối tháng 3/2026, tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 2,65% so với đầu năm, đạt 19,08 triệu tỷ đồng.

Về lãi suất điều hành, NHNN tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho TCTD tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN để hỗ trợ nền kinh tế.

Tuy nhiên, ông Phạm Chí Quang cho hay, thời gian gần đây, tình hình quốc tế đã và đang diễn biến phức tạp, khó lường, diễn biến leo thang căng thẳng địa chính trị, quân sự tại khu vực Trung Đông khiến giá dầu tăng cao, tạo áp lực lên lạm phát của các quốc gia trong khi nhu cầu vốn trong nước cao để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đặt ra nhiều thách thức đối với công tác điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Lãi suất huy động vốn và cho vay đều chung xu hướng tăng.

Tại cuộc họp các NHTM đã thống nhất đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó, các NHTM cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay sau cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, trong thời gian tới sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng.

NHNN có giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các NHTM. Song song với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của ngân hàng đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN về lãi suất tiền gửi và cho vay; xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng của các NHTM, theo Thống đốc Phạm Đức Ấn.

Cuộc họp chiều nay giữa Thống đốc NHNN với Chủ tịch HĐQT/HĐTV, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tín dụng của các NHTM diễn ra trong bối cảnh lãi suất huy động và cho vay liên tục tăng cao trong 3 tháng đầu năm.