Chính phủ ban hành Nghị định số 284/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa, nghị định có hiệu lực từ ngày 1/9.

Binance là sàn giao dịch tài sản mã hoá quốc tế phổ biến nhất tại Việt Nam.

ĐIểm đáng chú ý trong nghị định, đó là tại điều 9 về vi phạm quy định về giao dịch tài sản mã hoá quy định phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP.

Như vậy, các nhà đầu tư tài sản mã hoá từ 1/9, bắt buộc phải giao dịch thông qua các sàn được cấp phép tại Việt Nam.

Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có sàn giao dịch tài sản mã hoá nào được cấp phép tại Việt Nam. Tuy nhiên, vào tháng 3/2026, Bộ Tài chính có công văn gửi Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến đối với các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Trong đó, có 5 hồ sơ được đánh giá là hợp lệ gồm: Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa VIX; Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam; Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng; Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Techcom; Công ty CP Tài sản số Việt Nam.

Như vậy, với quy định tại Nghị quyết số 05, chỉ những tổ chức đăng ký là doanh nghiệp Việt Nam, được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp mới được triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, hiện chưa cấp phép cho các tổ chức nước ngoài.

Tại Việt Nam hiện đang có rất nhiều sàn giao dịch tài sản mã hoá quốc tế cho phép nhà đầu tư trong nước tham gia đầu tư và giao dịch, phổ biến nhất là Binance, tiếp theo còn có OKX, BingX, Bitget, Gate và Mexc…

Ngay sau khi Nghị quyết 05 và Nghị định 284 được ban hành, đã có những biến động từ các sàn giao dịch tài sản mã hoá quốc tế.

Đầu tiên là Binance, khi từ tháng 3/2026 rất nhiều nhân viên của sàn này tại Việt Nam đã rút khỏi các nhóm hỗ trợ cộng đồng trong nước.

Bên cạnh đó, cũng trong thời gian trên sàn này đăng tuyển tổng giám đốc thị trường Việt Nam, làm việc từ xa, ưu tiên người có 10 năm kinh nghiệm.

Theo mô tả công việc, tổng giám đốc sẽ chịu trách nhiệm điều hành hoạt động bán hàng, kiểm soát tài chính, tuyển dụng và quản lý đội ngũ tại Việt Nam.

Binance mong muốn ứng viên tốt nghiệp cử nhân các ngành quản trị kinh doanh, quản lý, ưu tiên bằng MBA và có kinh nghiệm làm việc trên 10 năm ở vị trí quản lý cấp cao tương đương.

Ngoài ra, họ đòi hỏi ứng viên cần có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật, đặc biệt là tài sản kỹ thuật số, cũng như kinh nghiệm pháp lý và có mối quan hệ tốt với các bên liên quan tại Việt Nam.

Động thái này của Binance được xem là để tạo động lực hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển thị trường mã hoá tại Việt Nam; khi gã khổng lồ này xác định Việt Nam là một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển và thúc đẩy tài sản số toàn cầu

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin cập nhật về việc Binance đã tuyển được vị trí tổng giám đốc này hay chưa.

Trong khi đó, một sàn quốc tế khác là OKX tháng 4/2026 bất ngờ đưa ra thông báo về việc “đầu tư chiến lược vào Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản số Thịnh vượng Việt Nam (CAEX).

OKX tham gia với tư cách đối tác chiến lược, bên cạnh các cổ đông sáng lập trong nước gồm VPBankS và LynkiD, cùng HashKey Capital”.

Theo đó, OKX Venture sẽ góp vốn trong tháng 4 cùng các cổ đông khác, nhằm hỗ trợ CAEX đáp ứng yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 380 triệu USD) để tham gia chương trình thí điểm giao dịch tài sản số có kiểm soát của Chính phủ Việt Nam.

OKX hướng tới hỗ trợ sàn phát triển toàn diện về hạ tầng, tuân thủ, bảo mật, quản trị rủi ro và thanh khoản, hỗ trợ CAEX mở rộng quy mô một cách bền vững và có trách nhiệm trong khuôn khổ pháp lý đang dần hoàn thiện của Việt Nam.

Ngoại trừ hai đơn vị trên, các tổ chức khác như BingX, Bitget, Gate và Mexc… hiện vẫn chưa có động tĩnh gì trước việc Nghị định 284 sẽ có hiệu lực từ 1/9 tới.

Theo các chuyên gia, có thể họ đang nghe ngóng và nhiều khả năng các sàn sẽ chặn nhà đầu tư trong nước khi các quy định pháp luật tại Việt Nam có hiệu lực.