Chính phủ ban hành Nghị định số 284/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa, nghị định có hiệu lực từ ngày 1/9.

Cung cấp tài sản mã hoá không thông báo cho nhà đầu tư sẽ bị phạt lên tới 100 triệu đồng. Ảnh minh hoạ

Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Tại điều 7 với hành vi vi phạm quy định về tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa quy định: phạt tiền từ 70 triệu đến 100 triệu đồng đối với tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không thực hiện công bố thông tin về ngày chính thức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa cho nhà đầu tư trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính, trên 1 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 3 số liên tiếp trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ thời điểm Bộ Tài chính cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Đáng chú ý, cũng tại khoản 2 điều này, nếu tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hoá bị thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, sẽ bị phạt từ 100 triệu đến 150 triệu đồng khi vi phạm các hành vi: không chấm dứt ngay mọi hoạt động ghi trong giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; không thông báo trên 1 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 3 số liên tiếp về việc chấm dứt mọi hoạt động ghi trong giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thời hạn việc tất toán tài sản của khách hàng cho tổ chức cung cấp dịch vụ tải sản mã hóa được khách hàng chọn hoặc được Bộ Tài chính chỉ định tiếp nhận và quản lý tài sản của khách hàng; Không báo cáo Bộ Tài chính sau khi hoàn thành nghĩa vụ tất toán tài sản của khách hàng.