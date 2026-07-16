Giá nhà ở vẫn còn cao

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa chiều 16/7, ông Hoàng Văn Đồng - Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết Thanh Hóa là một trong những địa phương được Bộ Xây dựng đánh giá cao về kết quả thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ.

Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 13 dự án nhà ở xã hội với 4.534 căn hộ đưa vào sử dụng. Tỷ lệ lấp đầy tại các dự án đạt gần 100%, cho thấy nhu cầu thực tế của người dân rất lớn. Bên cạnh đó, 12 dự án khác với 12.102 căn hộ đang được triển khai xây dựng, chủ yếu tập trung tại khu vực các phường thuộc TP Thanh Hóa cũ.

Theo ông Đồng, để người dân dễ dàng tiếp cận chính sách, Sở Xây dựng đã công khai thông tin về vị trí, giá bán và điều kiện mua nhà ở xã hội trên các website, phương tiện truyền thông và nền tảng số.

Đồng thời, đơn vị biên soạn "Sổ tay hướng dẫn mua, thuê nhà ở xã hội", thiết lập đường dây nóng nhằm hỗ trợ, giải đáp kịp thời các vướng mắc trong quá trình làm thủ tục.

Ông Hoàng Văn Đồng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Lê Dương

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Xây dựng, nguồn cung vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu. Toàn tỉnh đang cần khoảng 32.000 căn nhà ở xã hội, trong khi số căn đã hoàn thành và đang xây dựng mới chỉ đáp ứng khoảng 50%. Điều đó đồng nghĩa với việc Thanh Hóa vẫn cần xây dựng thêm gần 20.000 căn trong giai đoạn 2026-2030.

Một trong những khó khăn hiện nay là giá nhà ở xã hội dao động từ 18-20 triệu đồng/m2. Mặc dù thấp hơn căn hộ thương mại cùng khu vực (khoảng 25-30 triệu đồng/m2), mức giá này vẫn là rào cản đối với nhiều người có thu nhập thấp và công nhân lao động.

Siết quản lý để tránh trục lợi chính sách

Không chỉ thiếu nguồn cung, lãnh đạo Sở Xây dựng cũng nêu rõ những bất cập trong phát triển nhà ở xã hội tại địa phương. Phần lớn các dự án tập trung tại khu vực đô thị trung tâm, tạo áp lực lên hạ tầng giao thông, kỹ thuật và bãi đỗ xe.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, vận hành tại một số khu chung cư còn hạn chế; vẫn xảy ra tình trạng sử dụng nhà ở xã hội chưa đúng đối tượng.

Đáng chú ý, chất lượng dịch vụ tại một số khu nhà ở xã hội chưa đáp ứng yêu cầu. Tình trạng điện, nước không ổn định, hư hỏng chậm được sửa chữa, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo đã gây bức xúc cho cư dân.

Thanh Hóa còn thiếu hơn 20.000 căn nhà ở xã hội. Ảnh: Lê Dương

Ông Đồng cho hay, gần đây, người dân tại khu nhà ở xã hội 379, phường Hạc Thành đã phản ánh những bất cập này đến lãnh đạo tỉnh.

Theo ông Đồng, 6 tháng cuối năm, Sở Xây dựng sẽ tập trung đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành 900 căn hộ theo chỉ tiêu Chính phủ giao trong năm 2026.

Đồng thời, tỉnh sẽ khởi công thêm các dự án mới nhằm tăng nguồn cung, định hướng phát triển nhà ở xã hội ra khu vực ngoại ô và các địa bàn có khu công nghiệp như Khu kinh tế Nghi Sơn, Yên Định, Lam Sơn - Sao Vàng và những nơi có nhu cầu lớn.

Cùng với việc mở rộng nguồn cung, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp giảm giá thành nhà ở xã hội để người thu nhập thấp và công nhân có thêm cơ hội an cư. Đơn vị cũng tham mưu phát triển mô hình nhà ở cho thuê theo định hướng mới của Trung ương, trong đó khảo sát nhu cầu và sớm triển khai ít nhất một dự án nhà ở cho thuê bằng nguồn vốn ngân sách.

“Công tác quản lý sẽ được siết chặt nhằm đảm bảo việc mua, thuê và sử dụng nhà ở xã hội đúng đối tượng, ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách. Tỉnh cũng sẽ chấn chỉnh hoạt động quản lý, vận hành các khu chung cư, nâng cao chất lượng dịch vụ tại các dự án nhà ở xã hội”, ông Đồng nhấn mạnh.