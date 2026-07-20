Sức mạnh quân sự của Israel Không quân hiện đại bậc nhất khu vực Không quân Israel (IAF) sở hữu nhiều dòng chiến đấu cơ hiện đại như: F-35I Adir: Phiên bản F-35 được tùy biến riêng cho Israel, có khả năng tàng hình và tấn công chính xác.

Phiên bản F-35 được tùy biến riêng cho Israel, có khả năng tàng hình và tấn công chính xác. F-15I Ra'am: Tiêm kích tấn công tầm xa, mang được khối lượng lớn vũ khí.

Tiêm kích tấn công tầm xa, mang được khối lượng lớn vũ khí. F-16I Sufa: Tiêm kích đa năng được sử dụng rộng rãi trong nhiều nhiệm vụ tác chiến.

Tiêm kích đa năng được sử dụng rộng rãi trong nhiều nhiệm vụ tác chiến. Máy bay tiếp dầu KC-707.

Máy bay cảnh báo sớm G550 CAEW .

. Nhiều dòng UAV hiện đại như Heron, Heron TP (Eitan) và Hermes 900. F-15I Ra'am của Israel. Ảnh: Shutterstock Hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều tầng Israel nổi tiếng với mạng lưới phòng thủ tên lửa được đánh giá là một trong những hệ thống hiện đại nhất thế giới: Vòm Sắt: Đánh chặn rocket và đạn pháo tầm ngắn.

Đánh chặn rocket và đạn pháo tầm ngắn. David's Sling: Đối phó tên lửa tầm trung.

Đối phó tên lửa tầm trung. Arrow-2 và Arrow-3: Đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm xa. Lực lượng mặt đất và hải quân Quân đội Israel sử dụng xe tăng chủ lực Merkava Mk.4 vốn được xem là một trong những xe tăng hiện đại nhất thế giới. Các phương tiện chiến đấu khác gồm: Xe chiến đấu bộ binh Namer, Xe bọc thép Eitan. Hải quân Israel có: Tàu ngầm lớp Dolphin, Tàu hộ vệ lớp Sa'ar 6, Tàu tên lửa lớp Sa'ar 5.

Sức mạnh quân sự của Iran Kho tên lửa lớn nhất Trung Đông Tên lửa được xem là xương sống trong chiến lược quân sự của Iran. Một số dòng tên lửa nổi bật gồm: Tên lửa đạn đạo Shahab-3 : Tên lửa đạn đạo tầm trung, là dòng tên lửa chiến lược đầu tiên được Iran phát triển và triển khai rộng rãi.

: Tên lửa đạn đạo tầm trung, là dòng tên lửa chiến lược đầu tiên được Iran phát triển và triển khai rộng rãi. Ghadr-110: Phiên bản nâng cấp của Shahab-3, có tầm bắn xa hơn, thời gian chuẩn bị phóng ngắn và độ chính xác được cải thiện.

Phiên bản nâng cấp của Shahab-3, có tầm bắn xa hơn, thời gian chuẩn bị phóng ngắn và độ chính xác được cải thiện. Emad: Tên lửa đạn đạo tầm trung được trang bị đầu đạn có khả năng điều khiển trong giai đoạn cuối, giúp tăng độ chính xác khi tấn công mục tiêu.

Tên lửa đạn đạo tầm trung được trang bị đầu đạn có khả năng điều khiển trong giai đoạn cuối, giúp tăng độ chính xác khi tấn công mục tiêu. Sejjil: Tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn hai tầng, nổi bật với khả năng triển khai nhanh và giảm thời gian chuẩn bị trước khi phóng.

Tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn hai tầng, nổi bật với khả năng triển khai nhanh và giảm thời gian chuẩn bị trước khi phóng. Khorramshahr: Tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn tải trọng lớn, được thiết kế để tấn công các mục tiêu chiến lược ở khoảng cách xa.

Tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn tải trọng lớn, được thiết kế để tấn công các mục tiêu chiến lược ở khoảng cách xa. Fattah: Dòng tên lửa mà Iran công bố có khả năng siêu vượt âm, được cho có thể cơ động trong giai đoạn cuối nhằm tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ. Tên lửa đạn đạo Emad Iran. Ảnh: Press TV Tên lửa hành trình Soumar: Tên lửa hành trình tấn công mặt đất có tầm bắn xa, bay bám địa hình để giảm khả năng bị phát hiện.

Tên lửa hành trình tấn công mặt đất có tầm bắn xa, bay bám địa hình để giảm khả năng bị phát hiện. Paveh: Phiên bản tên lửa hành trình thế hệ mới với tầm bắn được công bố lên tới hàng nghìn kilomet, có khả năng bay theo quỹ đạo phức tạp.

Phiên bản tên lửa hành trình thế hệ mới với tầm bắn được công bố lên tới hàng nghìn kilomet, có khả năng bay theo quỹ đạo phức tạp. Hoveyzeh: Tên lửa hành trình tầm xa được thiết kế để tấn công chính xác các mục tiêu cố định trên mặt đất từ khoảng cách lớn. Lực lượng UAV quy mô lớn Iran được đánh giá là một trong những quốc gia phát triển máy bay không người lái (UAV) mạnh nhất khu vực. Các mẫu UAV nổi bật gồm: Shahed-136: UAV cảm tử tầm xa, chi phí thấp.

UAV cảm tử tầm xa, chi phí thấp. Shahed-131: UAV cảm tử cỡ nhỏ, phù hợp tấn công mục tiêu cố định.

UAV cảm tử cỡ nhỏ, phù hợp tấn công mục tiêu cố định. Shahed-149 Gaza: UAV trinh sát - tấn công, thời gian hoạt động dài.

UAV trinh sát - tấn công, thời gian hoạt động dài. Mohajer-6: UAV đa nhiệm, mang được tên lửa dẫn đường.

UAV đa nhiệm, mang được tên lửa dẫn đường. Ababil: UAV trinh sát và tấn công chiến thuật.

UAV trinh sát và tấn công chiến thuật. Karrar: UAV tốc độ cao, có thể mang bom hoặc tên lửa. Không quân và phòng không Không quân Iran gồm nhiều máy bay có nguồn gốc từ Liên Xô cũ và Mỹ trước năm 1979 như: F-14 Tomcat : Tiêm kích đánh chặn tầm xa, radar mạnh.

: Tiêm kích đánh chặn tầm xa, radar mạnh. MiG-29: Tiêm kích chiếm ưu thế trên không, cơ động cao.

Tiêm kích chiếm ưu thế trên không, cơ động cao. Su-24: Máy bay ném bom chiến thuật, tấn công mọi thời tiết.

Máy bay ném bom chiến thuật, tấn công mọi thời tiết. F-4 Phantom II : Tiêm kích - cường kích đa nhiệm, tải trọng lớn.

: Tiêm kích - cường kích đa nhiệm, tải trọng lớn. F-5 Tiger: Tiêm kích hạng nhẹ, chi phí vận hành thấp. Mặc dù đã được nâng cấp nhiều lần, lực lượng này nhìn chung vẫn được đánh giá kém hiện đại hơn không quân Israel. Về phòng không, Iran sở hữu: Bavar-373 : Phòng không tầm xa, được xem là tương đương S-300.

: Phòng không tầm xa, được xem là tương đương S-300. Khordad-15 : Đánh chặn máy bay tàng hình và UAV.

: Đánh chặn máy bay tàng hình và UAV. Khordad-3 : Phòng không tầm trung, chuyên diệt UAV và máy bay.

: Phòng không tầm trung, chuyên diệt UAV và máy bay. S-300PMU-2: Phòng không tầm xa, đánh chặn máy bay và tên lửa đạn đạo.