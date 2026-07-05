Năng lực cốt lõi

Mỹ sở hữu một trong những hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa mạnh nhất thế giới, với khả năng đánh chặn từ tầm ngắn đến tầm xa, bao gồm máy bay, máy bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Các hệ thống như Patriot, THAAD và Aegis có nhiều năm thực chiến và được triển khai trên phạm vi toàn cầu.

Iran có mạng lưới phòng không nhiều tầng tập trung bảo vệ các thành phố lớn, cơ sở quân sự và hạt nhân. Dù không sở hữu công nghệ tiên tiến ngang Mỹ nhưng Iran đã phát triển được nhiều tổ hợp nội địa và xây dựng mạng lưới phòng không quy mô lớn trong nhiều năm.