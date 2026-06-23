Tên lửa đạn đạo Tên lửa đạn đạo là xương sống trong sức mạnh quân sự của Iran. Tehran hiện sở hữu kho tên lửa lớn nhất Trung Đông với hàng nghìn tên lửa tầm ngắn, tầm trung và tầm xa. Nhiều loại có tầm bắn từ 1.000-2.000km, đủ khả năng vươn tới Israel và các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực. Các dòng nổi bật gồm: Shahab-3

Emad

Ghadr

Sejjil

Khorramshahr (Kheibar)

Kheibar Shekan

Fattah (tên lửa siêu vượt âm) Khorramshahr-4 có khả năng mang đầu đạn nặng khoảng 1.500-1.800kg, có tầm bắn khoảng 2.000km. Ảnh: IRNA

Máy bay không người lái (UAV) Iran là một trong những quốc gia phát triển UAV mạnh nhất Trung Đông. UAV được sử dụng để trinh sát, tấn công chính xác hoặc thực hiện các đòn tấn công cảm tử với chi phí thấp. Ưu điểm của UAV Iran là giá thành rẻ, dễ sản xuất hàng loạt và có thể triển khai theo chiến thuật "bầy đàn" nhằm gây quá tải hệ thống phòng không của đối phương. Một số mẫu nổi tiếng gồm: Shahed-136

Shahed-131

Mohajer-6

Arash-2

Tên lửa hành trình và vũ khí chống hạm Bên cạnh tên lửa đạn đạo, Iran còn sở hữu nhiều loại tên lửa hành trình có khả năng bay thấp để tránh radar. Iran triển khai các tên lửa như Noor, Qader và nhiều hệ thống chống hạm ven biển nhằm kiểm soát eo biển Hormuz, một tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Các hệ thống đáng chú ý gồm: Soumar

Hoveyzeh

Paveh

Ya-Ali

Quds