Thế nào là tên lửa đạn đạo? Tên lửa đạn đạo là loại tên lửa được phóng theo quỹ đạo cong lên tầng khí quyển cao trước khi lao xuống mục tiêu với tốc độ rất lớn. Loại vũ khí này có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách từ vài trăm đến hàng nghìn kilomet. Khác với tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo thường bay nhanh hơn, khó đánh chặn hơn và có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn chiến lược. Tên lửa đạn đạo Iran bay về Israel. Ảnh: EPA

Iran sở hữu những loại tên lửa đạn đạo nào? Theo nhiều đánh giá quốc tế, Iran hiện sở hữu hơn 3.000 tên lửa đạn đạo các loại, dù con số chính xác không được công bố. Đây được xem là kho tên lửa đạn đạo lớn nhất Trung Đông. Một số dòng tên lửa nổi bật gồm: - Fateh-110: Tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm bắn khoảng 200 - 300km. - Zolfaghar, Dezful: Biến thể phát triển từ Fateh với tầm bắn 700 - 1.000km. - Shahab-3: Tên lửa tầm trung, tầm bắn khoảng 1.300 km. - Emad: Tên lửa tầm trung có khả năng dẫn đường chính xác hơn, tầm bắn khoảng 1.700km. - Ghadr: Tầm bắn 1.600 - 2.000km. - Sejjil: Tên lửa nhiên liệu rắn hai tầng, được xem là một trong những vũ khí chiến lược mạnh nhất của Iran. - Khorramshahr: Có thể mang đầu đạn lớn, tầm bắn lên tới 2.000km hoặc hơn.