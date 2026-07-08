Sơ suất trên hệ thống, bị cách chức

Bà Lý Thị Thu H. vào làm việc tại Công ty W. (trước đây là Công ty A.) từ năm 2008. Đến năm 2019, bà ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với vị trí nhân viên kinh doanh.

Sau nhiều lần ký phụ lục hợp đồng, điều chỉnh lương, đến năm 2021 bà giữ vị trí trợ lý chuỗi cung ứng với mức lương và phụ cấp tương đương, tổng cộng hơn 22 triệu đồng/tháng.

Công việc của bà là quản lý hệ thống xuất, nhập nguyên liệu và hàng hóa của công ty. Khi bộ phận kiểm tra chất lượng (QC) xác định lô hàng không đạt chất lượng, nhân viên phụ trách hệ thống phải đưa lô hàng về trạng thái “Hold”. Khi đó, lô hàng bị ẩn khỏi danh sách xuất kho.

Đầu năm 2021, QC xác định một lô hàng không đạt chất lượng và đã được đưa vào trạng thái “Hold”.

Theo bà H., trong quá trình xử lý để đưa lô hàng đi tái sinh, bà nhiều lần mở rồi đóng trạng thái “Hold”. Đến lần cuối, bà sơ suất quên đưa lô hàng trở lại trạng thái “Hold”. Sau đó, khi nhận yêu cầu xuất 5.000kg hàng, bà đã lựa chọn chính lô hàng này trên hệ thống.

Sau khi bị sa thải, nữ nhân viên khởi kiện công ty đòi bồi thường hơn 832 triệu đồng nhưng nhận cái kết đắng. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Bà H. cho rằng sai sót của mình không phải nguyên nhân duy nhất khiến hàng lỗi được xuất đi. Theo bà, thủ kho là người trực tiếp quản lý hàng hóa thực tế nên biết rõ lô hàng nào không đạt chất lượng. Nếu phát hiện có nhầm lẫn, thủ kho sẽ trả lại phiếu để bà chọn lô hàng khác.

Hơn nữa, đúng ngày xuất hàng, thủ kho nghỉ phép và công ty bố trí người khác thực hiện việc soạn hàng. Sau khi hàng được xuất khẩu, đối tác phát hiện không đạt chất lượng nhưng do cũng thuộc cùng tập đoàn với Công ty W. nên lô hàng không phải vận chuyển về Việt Nam mà được giữ lại để tái sinh.

Trong khi đó, phía công ty xác định sai sót của bà H. là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc xuất nhầm hàng lỗi. Theo doanh nghiệp, sự việc làm phát sinh hơn 95 triệu đồng chi phí, gồm khoản lỗ khi xử lý lô hàng cùng các khoản vận chuyển quốc tế, lưu kho, khai hải quan, vệ sinh container, phí ngân hàng và chi phí xuất bù lô hàng đạt chất lượng cho khách.

Do đó, ngày 25/6/2021, công ty ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức khỏi vị trí trợ lý chuỗi cung ứng và điều chuyển bà H. sang làm công nhân kho.

Kiện đòi bồi thường hơn 832 triệu đồng và cái kết

Bà H. cho rằng mình không giữ chức vụ quản lý nên công ty không có căn cứ áp dụng hình thức kỷ luật cách chức. Bà cũng phản đối việc bị điều chuyển sang làm công nhân kho khi chưa có sự đồng ý.

Tuy nhiên, phía công ty cho rằng vị trí trợ lý chuỗi cung ứng của bà H. được hưởng phụ cấp trách nhiệm 10%, cao hơn tổ trưởng, nên thuộc trường hợp có thể bị cách chức theo nội quy lao động.

Sau khi nhận quyết định, bà H. khiếu nại đến công ty nhưng không yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động. Trong thời gian quyết định kỷ luật vẫn có hiệu lực, bà không nhận công việc mới theo phân công.

Công ty nhiều lần lập biên bản ghi nhận việc bà H. không thực hiện nhiệm vụ, sau đó tổ chức họp xử lý kỷ luật và ngày 6/7/2021 ban hành quyết định kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng. Dù vậy, bà H. vẫn tiếp tục không đến vị trí làm việc. Doanh nghiệp tiếp tục lập nhiều biên bản, đến ngày 12/7/2021 tổ chức họp xử lý kỷ luật lần thứ ba. Bà H. có tham dự nhưng không ký biên bản cuộc họp.

Ngày 13/7/2021, công ty ban hành quyết định sa thải bà H. với lý do tái phạm trong thời gian chưa được xóa kỷ luật.

Cho rằng việc xử lý kỷ luật và sa thải trái pháp luật, bà H. khởi kiện yêu cầu hủy cả ba quyết định kỷ luật, đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động và yêu cầu công ty bồi thường hơn 660 triệu đồng, gồm tiền lương trong thời gian không được làm việc, tiền bồi thường do chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, trợ cấp thôi việc, tiền lương do không báo trước cùng một số khoản khác.

Tòa án nhân dân TP Biên Hòa bác yêu cầu khởi kiện của bà H. Tòa xác định bà H. là người chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu xuất, nhập hàng hóa trên hệ thống nên phải bảo đảm lệnh xuất kho chính xác. Chính bà cũng đã thừa nhận trong bản tường trình việc quên đưa lô hàng về trạng thái “Hold” trước khi xuất.

Theo Hội đồng xét xử, lập luận cho rằng thủ kho có thể phát hiện sai sót không làm thay đổi trách nhiệm của người trực tiếp quản lý dữ liệu trên hệ thống. Ngoài ra, công ty cũng cung cấp các chứng từ chứng minh thiệt hại phát sinh sau khi xuất nhầm lô hàng.

Tòa còn nhận định các cuộc họp xử lý kỷ luật đều được tổ chức đúng trình tự, đúng thành phần theo quy định của Bộ luật Lao động và Nghị định 145/2020. Sau quyết định cách chức, bà H. không chấp hành việc phân công công việc mới dù quyết định này chưa bị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ, sau đó tiếp tục tái phạm trong thời gian chưa được xóa kỷ luật.

Không đồng ý, bà H. kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện và buộc Công ty W. bồi thường hơn 832 triệu đồng, tính đến thời điểm xét xử phúc thẩm.

Tuy nhiên, Tòa án nhân dân cấp phúc thẩm cho rằng bà H. không cung cấp được chứng cứ mới làm thay đổi bản chất vụ án. Hội đồng xét xử xác định việc công ty xử lý kỷ luật bằng các hình thức cách chức, kéo dài thời hạn nâng lương rồi sa thải đều được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Vì vậy, tòa quyết định bác kháng cáo của bà H., giữ nguyên bản án sơ thẩm, đồng nghĩa không chấp nhận yêu cầu hủy các quyết định kỷ luật lao động cũng như yêu cầu công ty bồi thường.