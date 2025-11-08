Đối lập với Nguyễn Văn Chung, con trai anh - bé Hiếu Long không thích mô hình, đọc truyện tranh hay chơi game ngoại tuyến (game offline). Em thích chơi lego, xem hoạt hình "Doraemon" và chơi game trực tuyến như "Liên quan mobile".

Hai cha con thường cùng nhau xem phim, chơi gắp thú. Ngoài thú vui tại nhà, Nguyễn Văn Chung còn mê đá bóng và du lịch.