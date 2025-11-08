Lần đầu, "Nhạc sĩ tỷ view" Nguyễn Văn Chung giới thiệu với phóng viên các sở thích cá nhân như mô hình robot, truyện tranh và trò chơi điện tử.
"Thỉnh thoảng, nếu quá thích, tôi mới mua vì tiếc tiền. Mẹo nhỏ của tôi là bỏ chúng vào giỏ hàng trực tiếp, nếu sau 1 tháng quay lại vẫn thấy thích mới mua", anh chia sẻ.
Hiện tại, dù thu nhập tốt hơn, Nguyễn Văn Chung vẫn không thoải mái "vung tay" cho sở thích cá nhân. Từng trải qua biến cố, nợ nần, anh quen với lối sống vun vén, tiết kiệm.
Nhiều đồng nghiệp biết sở thích của Nguyễn Văn Chung nên thường mô hình mua làm quà. Phiên bản kinh điển Voltron Lion Force (ảnh trái) do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa tặng còn phiên bản hiện đại (ảnh phải) là quà từ ca sĩ Phạm Viết Thanh nhóm UnlimiteD.
Anh nói đọc truyện tranh để rút ra những bài học, thông điệp ý nghĩa. Đơn cử tác phẩm "Tôi thăng cấp một mình", nhạc sĩ tâm đắc hành trình từ số 0 vượt qua nghịch cảnh, vươn lên đương đầu số phận bằng quyết tâm, nỗ lực và tinh thần không bao giờ từ bỏ.
Trên kệ còn trưng bày nhiều vật phẩm, đồ trang trí, mô hình... khác.
Trong phòng ngủ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành góc riêng cho sở thích khác là trò chơi điện tử. Hộc tủ chứa đầy các tựa game nổi tiếng như: Black Myth: Wukong, Elden Ring, các phần Final Fantasy...
Đối lập với Nguyễn Văn Chung, con trai anh - bé Hiếu Long không thích mô hình, đọc truyện tranh hay chơi game ngoại tuyến (game offline). Em thích chơi lego, xem hoạt hình "Doraemon" và chơi game trực tuyến như "Liên quan mobile".
Hai cha con thường cùng nhau xem phim, chơi gắp thú. Ngoài thú vui tại nhà, Nguyễn Văn Chung còn mê đá bóng và du lịch.
Nguyễn Văn Chung chơi bài "Nỗi đau giữa hòa bình" - nhạc phim "Mưa đỏ"