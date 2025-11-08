W-MEITU_20250926_225446748.jpg
Phóng viên VietNamNet đến thăm nhà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - một căn hộ ở tầng 22 của một chung cư cao cấp hàng đầu ở phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Anh giới thiệu với phóng viên một trong những sở thích cá nhân ít người biết là thú chơi mô hình. 
Đặt đầy 4 ngăn kệ là khoảng 40 mô hình Gundam, Voltron và các loại robot mecha khác. Nguyễn Văn Chung bắt đầu thích chơi robot từ năm 2012 đến nay. Dù trông nhỏ xinh, mỗi mô hình có giá dao động từ vài trăm nghìn đến dưới 10 triệu đồng. 
"Thỉnh thoảng, nếu quá thích, tôi mới mua vì tiếc tiền. Mẹo nhỏ của tôi là bỏ chúng vào giỏ hàng trực tiếp, nếu sau 1 tháng quay lại vẫn thấy thích mới mua", anh chia sẻ.
Hiện tại, dù thu nhập tốt hơn, Nguyễn Văn Chung vẫn không thoải mái "vung tay" cho sở thích cá nhân. Từng trải qua biến cố, nợ nần, anh quen với lối sống vun vén, tiết kiệm.
Nhiều đồng nghiệp biết sở thích của Nguyễn Văn Chung nên thường mô hình mua làm quà. Phiên bản kinh điển Voltron Lion Force (ảnh trái) do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa tặng còn phiên bản hiện đại (ảnh phải) là quà từ ca sĩ Phạm Viết Thanh nhóm UnlimiteD.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn sưu tập truyện tranh với nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Doraemon, Pokémon, Tôi thăng cấp một mình (Solo Leveling), Thanh gươm diệt quỷ, Tôi là nhện đấy, có sao không? (Hepburn: Kumo desu ga, Nani ka?), Vua trò chơi (Yugi Oh!), Gintama...
Anh nói đọc truyện tranh để rút ra những bài học, thông điệp ý nghĩa. Đơn cử tác phẩm "Tôi thăng cấp một mình", nhạc sĩ tâm đắc hành trình từ số 0 vượt qua nghịch cảnh, vươn lên đương đầu số phận bằng quyết tâm, nỗ lực và tinh thần không bao giờ từ bỏ. 
Trên kệ còn trưng bày nhiều vật phẩm, đồ trang trí, mô hình... khác.
Trong phòng ngủ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành góc riêng cho sở thích khác là trò chơi điện tử. Hộc tủ chứa đầy các tựa game nổi tiếng như: Black Myth: Wukong, Elden Ring, các phần Final Fantasy...
Chiếc PlayStation 5 có giá khoảng 13 - 16 triệu đồng vừa tậu đã bị vứt chỏng chơ trong phòng ngủ nhiều tháng liền suốt giai đoạn Nguyễn Văn Chung tập trung cho sự kiện A50 và A80. 
Vì mê "Final Fantasy", nhạc sĩ 8X còn sưu tầm 2 cuốn artbook thuộc series "Ultimania Archive", nội dung xoay quanh các hình minh họa, thiết kế nhân vật và thông tin chi tiết về các phần của trò chơi.

Đối lập với Nguyễn Văn Chung, con trai anh - bé Hiếu Long không thích mô hình, đọc truyện tranh hay chơi game ngoại tuyến (game offline). Em thích chơi lego, xem hoạt hình "Doraemon" và chơi game trực tuyến như "Liên quan mobile". 

Hai cha con thường cùng nhau xem phim, chơi gắp thú. Ngoài thú vui tại nhà, Nguyễn Văn Chung còn mê đá bóng và du lịch. 

Nguyễn Văn Chung chơi bài "Nỗi đau giữa hòa bình" - nhạc phim "Mưa đỏ"