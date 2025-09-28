Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật ngành Thanh nhạc, Phan Như Thùy bắt đầu được công chúng chú ý qua nhóm nhạc kịch Buffalo - đạt Quán quân cuộc thi Cười xuyên Việt. Sau đó, cô có cơ hội diễn phim và kịch, đồng thời đạt Á quân Tuyệt đỉnh song ca và Hãy nghe tôi hát.

Bước ngoặt quan trọng đến khi cô gặp nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tại sân khấu Hồng Vân. Ban đầu Như Thùy chỉ xin cover Tết xa nhưng sau khi nghe giọng hát của cô, nhạc sĩ đề nghị hợp tác. Ca khúc Nổi gió lên ra đời và trở thành hiện tượng mạng xã hội với hàng chục triệu view.

Ca sĩ Phan Như Thuỳ sinh năm 1995 tại TPHCM, vừa lọt top 10 Miss Grand Vietnam 2025.

"Bài hát thì hit, mọi người đều thuộc nhưng khi tôi giới thiệu tên họ ngơ ngác. Chỉ khi hát đến đoạn 'nổi gió lên' mọi người mới chỉ vào mặt: 'À, tôi biết bài này!'", Như Thùy chia sẻ với VietNamNet về chuyện "biết mặt không biết tên".

Đây chính là động lực khiến cô quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2025. Với chiều cao khiêm tốn 1,63m, cô biết khả năng đi sâu không cao nhưng vẫn quyết tâm để tăng độ nhận diện nên việc lọt Top 10 khiến Như Thùy bất ngờ.

Như Thuỳ cũng từng xuất hiện với vai trò là diễn viên kịch, lồng tiếng.

Hiện tại, cô vẫn diễn kịch mỗi cuối tuần tại sân khấu Ban Mai dành cho thiếu nhi. Dù thu nhập chỉ vài trăm nghìn/vở nhưng cô gắn bó vì "cảm giác được sống với sự cháy bỏng sân khấu".

Hoạt động nghệ thuật 8 năm chưa đạt thành công như mong muốn, Như Thùy từng 3 lần muốn bỏ nghề: chuyển làm diễn viên, về trường giảng dạy (chỉ kéo dài 1 tháng) và trong đợt Covid-19. "Mỗi lần bỏ, tôi đều trở lại. Tôi nghĩ mình chẳng làm được gì ngoài nghệ thuật", cô thừa nhận.

Động lực lớn nhất của Như Thùy là kỳ vọng của gia đình. "Cả gia đình yêu âm nhạc nhưng không ai theo được, nên đặt hy vọng vào tôi", cô chia sẻ.

Về tài chính, Như Thùy cho biết cuộc sống khá thoải mái nhờ chi tiêu hợp lý. MV Nổi gió lên chỉ tốn 3 triệu sản xuất, cộng 1-2 triệu quảng cáo, tổng album 5 bài khoảng 10 triệu đồng.

Ca sĩ Phan Như Thuỳ có tình yêu và đam mê nghệ thuật từ nhỏ.

Ở tuổi gần 30, Như Thùy độc thân sau mối tình duy nhất kéo dài 5 năm. Tiêu chí chọn bạn đời của cô khá đơn giản: "Quan trọng là vui, có công việc ổn định, tự nuôi bản thân được". Gia đình ủng hộ quyết định độc thân, thậm chí làm mẹ đơn thân của Như Thùy nếu cô chưa tìm được người phù hợp.

Được nuôi dưỡng trong đại gia đình đông người, Như Thùy có tính cách tích cực, không cho phép bản thân buồn quá 1-2 ngày. Thần tượng của Như Thùy là Mỹ Tâm. Điều cô mong học hỏi từ thần tượng chính là sự bền bỉ và ngày càng được yêu mến hơn theo thời gian.

Ca khúc "Nổi gió lên" - Phan Như Thùy: