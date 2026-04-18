Sang tên sổ tiết kiệm (hay còn gọi là chuyển nhượng sổ tiết kiệm) là hình thức thay đổi người chủ sở hữu một cuốn sổ/tài khoản tiết kiệm cụ thể.

Sau khi hoàn tất thủ tục, sổ tiết kiệm được chuyển sang tên chủ sở hữu mới, người sở hữu cũ không còn quyền đối với sổ này.

Thực chất, sổ tiết kiệm là một loại giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành. Do vậy, khi chuyển nhượng, quyền lợi trên sổ vẫn được giữ nguyên và chuyển sang cho chủ sở hữu mới. Lãi suất và số tiền lãi thực nhận khi đáo hạn vẫn được đảm bảo nguyên vẹn.

Việc sang tên (chuyển nhượng) sổ tiết kiệm là nhu cầu chính đáng với mục đích chủ yếu: cho, biếu, tặng hoặc thừa kế giữa người thân trong gia đình hoặc giao dịch tài sản.

Theo Thông tư 48/2018/TT-NHNN về tiền gửi tiết kiệm, việc chuyển giao quyền sở hữu được thực hiện như sau:

Tổ chức tín dụng hướng dẫn người gửi tiền cách thực hiện chuyển giao quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm hợp pháp. Trường hợp sổ được chuyển nhượng theo thừa kế, người nhận chuyển nhượng phải là công dân Việt Nam (nếu sổ gửi bằng đồng Việt Nam), hoặc công dân Việt Nam là người cư trú (nếu sổ gửi bằng ngoại tệ).

Tuy nhiên, để sang tên sổ tiết kiệm, ngân hàng sẽ thu một mức phí nhất định, phổ biến từ 50.000-100.000 đồng/lần. Mức phí này được quy định khác nhau, tùy ngân hàng.

Tại các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng hiện nay, việc chuyển nhượng sổ tiết kiệm yêu cầu hồ sơ từ 3 bên: chủ cũ, chủ mới, ngân hàng chủ quản. Vì thế, thủ tục này chỉ được thực hiện tại chi nhánh/phòng giao dịch dưới sự hỗ trợ trực tiếp của giao dịch viên.

Để thực hiện chuyển nhượng quyền sở hữu sổ tiết kiệm, chủ sở hữu cũ và mới cần chuẩn bị các giấy tờ gồm: Căn cước công dân; sổ tiết kiệm bản gốc với chủ sở hữu hiện tại; giấy chuyển nhượng sổ/thẻ/tài khoản tiết kiệm, giấy tờ có giá theo mẫu của ngân hàng.

Nhìn chung, thủ tục này có quy trình khá đơn giản và được các giao dịch viên hỗ trợ trực tiếp nhanh chóng. Tuy nhiên, để quá trình thực hiện diễn ra thuận lợi hơn, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng lưu ý một số điểm sau:

Đặt lịch hẹn trước khi đến để tiết kiệm thời gian chờ đợi; nên đến giao dịch vào đầu giờ để được hỗ trợ nhanh hơn.

Các bên liên quan cần ký đúng chữ ký để xác nhận quyền sở hữu. Đồng thời, với chủ mới, chữ ký phải thống nhất với chữ ký sử dụng khi tất toán sau này.

Hiện tại, theo quy định, Ngân hàng Nhà nước chưa giới hạn số lần chuyển giao quyền sở hữu của thẻ tiết kiệm. Tuy nhiên, mỗi ngân hàng có thể có quy định khác nhau để đảm bảo an toàn tài khoản.

Điểm đặc biệt của thủ tục này là vẫn giữ nguyên thời gian đáo hạn và lãi suất mà chủ sổ đã thỏa thuận với ngân hàng khi gửi tiền. Thông tin thay đổi chỉ là dữ liệu cá nhân của chủ sở hữu. Như vậy, chủ mới vẫn được hưởng lãi suất đã cam kết, đồng thời thời gian chờ đáo hạn cũng ngắn hơn.