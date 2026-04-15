Cũng như hầu hết các ngân hàng khác, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố giảm lãi suất huy động các kỳ hạn 6-36 tháng.

Lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 6-11 tháng tại BIDV được điều chỉnh giảm 0,8%/năm từ hôm nay, xuống còn 5,8%/năm.

Mức giảm mạnh nhất diễn ra với tiền gửi các kỳ hạn 12-18 tháng, giảm tới 0,9%/năm xuống còn 5,9%/năm.

BIDV cũng giảm tới 0,8%.năm lãi suất ngân hàng kỳ hạn 24-36 tháng xuống còn 6%/năm.

Với mức giảm như trên, BIDV là một trong số ít các ngân hàng mạnh tay nhất trong việc cắt giảm lãi suất tiền gửi. Trước đó, đã có hơn 20 ngân hàng giảm lãi suất tiền gửi với mức giảm phổ biến từ 0,2-0,5%/năm.

BIDV giữ nguyên lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng. Hiện nhà băng này đang niêm yết lãi suất tối đa 4,75%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng. Đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất cho tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng, đồng thời là mức lãi suất phổ biến nhất hiện nay cho các kỳ hạn này.

Đáng chú ý trong đợt giảm lãi suất tiết kiệm ồ ạt của các ngân hàng trong những ngày này, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) tiếp tục giảm lãi suất lần thứ hai liên tiếp chỉ trong ít ngày.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ vừa được SeABank cập nhật, lãi suất các kỳ hạn 6-36 tháng đồng loạt giảm thêm 0,2%/năm.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng niêm yết cho kỳ hạn 6 tháng mới nhất là 4,95%/năm, kỳ hạn 7 tháng 5,05%/năm, kỳ hạn 8 tháng 5,1%/năm, kỳ hạn 9 tháng 5.15%/năm, kỳ hạn 10 tháng 5,2%/năm, kỳ hạn 11 tháng 5,25%/năm, kỳ hạn 12 tháng 5,3%/năm, kỳ hạn 15 tháng 5,55%/năm, kỳ hạn 18-36 tháng 5,75%/năm.

SeABank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng với mức lãi suất niêm yết 3,95%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng và 4,45%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng.

Ngoài ra, ngân hàng tiếp tục chính sách cộng thêm lãi suất 0,2%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 100 triệu đồng tại kỳ hạn 6, 12, 13 tháng.

Trước đó, SeABank đã giảm lãi suất tiền gửi từ 0,2-0,3%/năm các kỳ hạn 6-36 tháng ngay sau cuộc họp giữa NHNN và đại diện các ngân hàng thương mại vào ngày 9/4 vừa qua.

Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) – thành viên thuộc hệ sinh thái MB – niêm yết mức lãi suất huy động mới với mức giảm 0,3%/năm các kỳ hạn từ 12-36 tháng.

Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ áp dụng tại MBV là 7,2%/năm cho kỳ hạn từ 6-36 tháng, 4,6-4,7%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng, 4,75% cho kỳ hạn 3- 5 tháng.

So với lãi suất huy động trực tuyến, MBV niêm yết lãi suất huy động tại quầy giống với lãi suất huy động trực tuyến tại các kỳ hạn 1-5 tháng. Lãi suất huy động các kỳ hạn còn lại thấp hơn từ 0,2-0,7%/năm tuỳ từng kỳ hạn.

Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 36 tháng cũng vừa giảm mạnh 0,5%/năm xuống còn 6,1%/năm. Đây cũng là lần giảm lãi suất thứ hai liên tiếp của MSB chỉ sau vài ngày.

Hiện lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ được MSB niêm yết gồm: Kỳ hạn 1-5 tháng 4,75%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng 6,3%/năm, kỳ hạn 12 tháng 6,8%/năm (đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết của MSB), kỳ hạn 13-24 tháng 6,6%/năm, kỳ hạn 36 tháng 6,1%/năm.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 15/4/2026 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 4,75 7 7 7 7 BIDV 4,75 4,75 5,8 5,8 5,9 5,9 VIETCOMBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 VIETINBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,8 6,8 ABBANK 3,8 4 6,25 6,25 6,25 5,8 ACB 4,75 4,75 7,1 7,2 7,3 BAC A BANK 4,55 4,55 6,85 6,85 6,9 6,75 BAOVIETBANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,7 6,7 BVBANK 4,75 4,75 6,7 6,7 6,9 6,7 EXIMBANK 4,6 4,7 5,4 5,4 5,3 5,3 GPBANK 3,9 4 5,55 5,65 5,85 5,85 HDBANK 4,2 4,3 5,5 5,3 5,8 6,1 KIENLONGBANK 4,2 4,2 5,5 5,2 5,5 5,15 LPBANK 4,7 4,75 6,9 6,9 7 7,1 MB 4,5 4,7 5,8 5,8 6,45 6,45 MBV 4,6 4,75 7,2 7,2 7,2 7,2 MSB 4,75 4,75 6,3 6,3 6,8 6,6 NAM A BANK 4,6 4,75 6,1 6,2 6,3 6,3 NCB 4,7 4,75 6,3 6,3 6,5 6,7 OCB 4,75 4,75 6,5 6,5 6,8 6,7 PGBANK 4,75 4,75 6,9 6,9 7 6,8 PVCOMBANK 4,75 4,75 5,3 5,3 5,6 6,3 SACOMBANK 4,75 4,75 6,5 6,5 6,3 6,3 SAIGONBANK 4,75 4,75 6,5 6,5 6,8 7 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9 SEABANK 3,95 4,45 4,95 5,15 5,3 5,75 SHB 4,6 4,65 6,2 6,4 6,5 6,6 TECHCOMBANK 4,35 4,65 6,55 6,55 6,75 5,85 TPBANK 4,65 4,65 6,05 6,05 6,25 6,25 VCBNEO 4,45 4,45 7 7 7 7 VIB 4,75 4,75 5,7 5,8 7 5,9 VIET A BANK 4,7 4,75 6 6 6,1 6,2 VIETBANK 4,6 4,6 5,9 6 6,1 6,4 VIKKI BANK 4,7 4,7 6,5 6,5 6,6 6,6 VPBANK 4,75 4,75 6,1 6,1 6,3 6,3

Như vậy, sau cuộc họp với NHNN hôm 9/4 về vấn đề lãi suất, đã có tới 26 NHTM trong nước công bố giảm lãi suất huy động, gồm: VPBank, Techcombank, SeABank, BVBank, Sacombank, ABBank, KienlongBank, BaoViet Bank, LPBank, Nam A Bank, NCB, SHB, TPBank, Viet A Bank, Cake, Agribank, MB, Vietcombank, Eximbank, Bac A Bank, MSB, OCB, PGBank, Pvcombank, VietBank, BIDV.

Trong đó, SeABank là ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất lần thứ hai trong “bão” giảm lãi suất này.

Trước đó, có 9 ngân hàng tăng lãi suất huy động đầu tháng 4 gồm: Viet A Bank, Nam A Bank, BaoViet Bank, ACB, VietinBank, Techcombank, VIB, BVBank, Vietcombank.