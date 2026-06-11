Thời gian qua, mạng xã hội lan truyền video ghi lại 1 phân đoạn trong vở kịch Đảo hoa hậu. Trong đó, 2 diễn viên Dương Quốc Mỹ và Huỳnh Nhựt nhập vai 2 nhân vật là Bé Bơ và Cục Bột. Tên gọi của 2 nhân vật này khiến mọi người liên tưởng đến biệt danh của hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân.

Trong phân đoạn, 1 nhân vật nói muốn chứng minh tình cảm bằng hành động từ đối phương, người còn lại đã hỏi cách thể hiện thế nào. Nhân vật trên liền trả lời: "Không ấy chị móc em đi...", sau đó lại dẫn dắt câu chuyện sang tình huống khác. Màn diễn tung hứng này nhanh chóng vấp tranh cãi từ cộng đồng mạng.

Vở "Đảo hoa hậu" gây tranh cãi vì xây dựng tình huống được cho là châm chọc hoa hậu Thiên Ân, Kỳ Duyên theo hướng dung tục.

Nhiều người cho rằng tình huống trên quá đà, dễ dẫn đến sự tiêu cực. Một số ý kiến bày tỏ thắc mắc về quy chế kiểm duyệt nội dung vở diễn từ đơn vị quản lý để tránh những tình huống phản cảm trong quá trình diễn.

Chiều 11/6, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, hồ sơ đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật phải có kịch bản hoặc nội dung chương trình để cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

Đối với các vở diễn sân khấu, trước khi ban hành văn bản chấp thuận tổ chức biểu diễn, Sở tổ chức phúc khảo, lấy ý kiến hội đồng nghệ thuật. Đơn vị cũng ghi nhận các góp ý chuyên môn và những nội dung cần lưu ý, điều chỉnh đối với đơn vị tổ chức nhằm bảo đảm chất lượng nghệ thuật cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật.

Sở nhận định sân khấu là loại hình nghệ thuật biểu diễn trực tiếp nên trong quá trình biểu diễn thực tế có thể phát sinh những khác biệt nhất định về cách thể hiện, nhịp diễn hoặc lời thoại của diễn viên so với kịch bản. Việc ứng biến, sáng tạo trong quá trình biểu diễn là yếu tố có thể phát sinh trong thực tiễn hoạt động sân khấu.

Màn diễn gây tranh cãi của các diễn viên trong "Đảo hoa hậu" (Nguồn: La cà showbiz)

Tuy nhiên, việc ứng biến phải nằm trong khuôn khổ của tác phẩm đã được chấp thuận, không làm thay đổi bản chất, tư tưởng, thông điệp chính của tác phẩm và không được bổ sung, lồng ghép các nội dung vi phạm quy định pháp luật hoặc gây phản cảm, tác động tiêu cực đến công chúng.

"Đơn vị tổ chức, người chịu trách nhiệm nội dung chương trình và các cá nhân liên quan có trách nhiệm bảo đảm nội dung biểu diễn thực tế phù hợp với nội dung đã được chấp thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ nội dung biểu diễn", đại diện Sở cho biết.

Đối với vở diễn Đảo hoa hậu, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đang trong quá trình hậu kiểm và thông qua việc tiếp nhận các ý kiến từ dư luận và báo chí đã ghi nhận nhiều thông tin liên quan vở diễn trên.

Sở cũng phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát, làm việc với đơn vị tổ chức để đánh giá khách quan, toàn diện nội dung vụ việc, xem xét và có biện pháp phù hợp theo quy định của pháp luật.

Vở diễn "Đảo hoa hậu" trở thành hiện tượng sân khấu thời gian qua. Nhiều fan cạnh tranh để được sở hữu tấm vé xem buổi diễn.

Đảo hoa hậu do đạo diễn Bé 7 và Hồng Ngọc dàn dựng, quy tụ dàn diễn viên trẻ: BB Trần, Hải Triều, Ngọc Phước, Tuấn Kiệt, Huỳnh Nhựt, Mai Bảo Vinh, Dương Quốc Mỹ... Vở được xem là hiện tượng của sân khấu phía Nam trong thời gian qua vì luôn trong tình trạng "cháy vé".

Vở kịch lấy cảm hứng từ các cuộc thi nhan sắc để châm biếm hậu trường showbiz, đồng thời thu hút khán giả nhờ sự đầu tư trình diễn công phu từ dàn diễn viên trẻ.

Một trong những dấu ấn của Đảo hoa hậu là việc lồng ghép các câu nói, tình huống đang gây sốt trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, ở mỗi suất diễn, trang phục của thí sinh cũng được thay đổi, cùng sự góp mặt bất ngờ của khách mời nổi tiếng, từ đó tạo sự tò mò cho người xem.

Ảnh, clip: Tư liệu